PSV gaat overstag en maakt zich op voor uitgaande transfer

PSV lijkt tóch medewerking te gaan verlenen aan de uitgaande transfer van aanvaller . De 23-jarige Belg staat al langere tijd in de belangstelling van het Duitse 1.FC Union Berlin, dat zich nu opnieuw in het Philips Stadion gemeld zou hebben. De laagvlieger in de Bundesliga zou willen 'doorpakken' en Vertessen kan al op zeer korte termijn zijn debuut in Berlijn gaan maken.

Dat melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad dinsdagochtend althans. Clubwatchers Marco Timmer (VI) en Rik Elfrink (ED) publiceren hun artikel over het naderende vertrek van Vertessen nagenoeg gelijktijdig. PSV 'lijkt nu alsnog bereid mee te werken', schrijft Timmer, maar de speler zou nog wel meegaan naar de kraker in de achtste finale van de KNVB Beker. Morgen (woensdag) gaat PSV in dat toernooi op bezoek bij Feyenoord, inzet is een plaats bij de laatste acht, waarin een thuiswedstrijd tegen AZ in het verschiet ligt.

Artikel gaat verder onder video

PSV-trainer Peter Bosz sprak zich eerder deze winter nog uit tégen een vertrek van de Belg, die in de eerste seizoenshelft veroordeeld was tot een bijrol maar als invaller wel meermaals zijn waarde toonde. Toch is PSV nu geneigd om te zwichten voor het bod uit Berlijn, dat volgens Elfrink nog altijd 'niet veel meer' bedraagt dan 'de eerder genoemde vijf miljoen euro'. "Intern bij PSV wordt de wens van Vertessen op veel plekken niet volledig begrepen, aangezien de Eindhovense club op koers ligt voor een titel in dit jaar", schrijft de ED-journalist.

"Tegelijkertijd is er ook binnen PSV het besef dat Vertessen voelt dat hij niet het gedroomde plan-A van de club is. Hij wil dat wel graag zijn en kiest daarom voor een stap naar Duitsland, met de nodige risico's", vervolgt Elfrink echter, verwijzend naar de degradatiestrijd waarin de stuntploeg van vorig seizoen deze jaargang verwikkeld is. Timmer schrijft dat het herstel van Noa Lang en Hirving Lozano, die zondag allebei invielen tegen FC Utrecht (1-1), daarbij ook een voornamelijke rol speelt. Als alle buitenspelers fit zijn, is Vertessen achter bovengenoemd duo en Johan Bakayoko op z'n best vierde keus, aangezien Bosz ook Malik Tillman weleens vanaf de vleugels gebruikt.

Timmer stelt dat Union komende zondag al over Vertessen zou willen beschikken in het cruciale thuisduel met SV Darmstadt 98. De club uit Berlijn staat momenteel vijftiende in de Bundesliga met veertien punten uit zestien duels. Darmstadt heeft er drie minder, maar speelde twee wedstrijden méér. Een zege zou dan ook de broodnodige lucht verschaffen in de strijd tegen degradatie: aan het eind van de rit zakken de nummers zeventien en achttien af naar de 2. Bundesliga en wordt de nummer zestien (thans FSV Mainz 05) veroordeeld tot het spelen van play-offs om lijfsbehoud.