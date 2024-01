Verweij weet in welke wedstrijd Henderson zijn Ajax-debuut kan gaan maken

maakt mogelijk komende zondag reeds zijn debuut in het shirt van Ajax. De Amsterdammers ontvangen die dag RKC Waalwijk in de eigen Johan Cruijff ArenA. Telegraaf-clubwatcher Mike Verweij onthult wat er de komende dagen nog moet gebeuren voordat de 33-jarige Engelsman tegen de Waalwijkers zijn vuurdoop in de Eredivisie zou kunnen beleven.

De clubwatcher meldt dat een Ajax-delegatie bestaande uit hoofdscout Kelvin de Lang en advocate Barbara Stok woensdagmiddag naar Manchester vliegen. Daar staat een onderhoud op het programma met Hendersons zaakwaarnemer Tyler Alexander-Arnold (inderdaad, de broer van Liverpool-back Trent) en de Nederlandse zaakwaarnemer Nathan van Kooperen, die als 'tussenpersoon' zou optreden om de onderhandelingen glad te strijken.

Mochten de club en de entourage van de speler er woensdag uitkomen, dan stapt Henderson volgens Verweij een dag later op het vliegtuig richting Amsterdam om medische keuring te ondergaan. Mits hij die met goed gevolg doorstaat tekent de 81-voudig international een contract; de duur daarvan moet donderdag uitonderhandeld worden. Het kamp-Henderson zet in op een verbintenis voor twee en een half seizoen, waar Ajax aan anderhalf jaar denkt waarbij automatisch een verlenging met een extra seizoen wordt geactiveerd als de speler een minimaal aantal wedstrijden zou spelen.

Bovendien moet Henderson ook zijn vertrek bij Al-Ettifaq nog afronden. In die gesprekken is Ajax geen partij, zo bevestigt journalist Ben Jacobs eerder op de woensdag al. De speler brengt een 'groot financieel offer' om zijn overkomst naar Amsterdam mogelijk te maken, Jacobs schrijft dat hij zelfs 75 procent van zijn salaris wil inleveren om bij Ajax terug te keren in Europa. De speler zou niet hebben kunnen aarden in Saudi-Arabië en bovendien in beeld willen blijven bij de Engelse bondscoach Gareth Southgate, met het oog op het EK dat komende zomer in Duitsland wordt gespeeld.