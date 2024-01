Grote bewondering voor vertrokken Ajax-sterkhouder: 'Nu al één van de sensaties'

Het is die de afgelopen weken met zijn doelpunten weliswaar in de schijnwerpers kwam te staan, maar mag zich desondanks misschien wel de beste zomeraankoop van West Ham United noemen. De Mexicaan maakte tijdens de voorbije transferzomer voor bijna veertig miljoen euro de overstap van Ajax naar de club uit Londen en groeide in een paar maanden tijd uit tot een van de beste spelers op zijn positie in de Premier League. Die mening delen supporters van de regerend Conference League-winnaar én het Spaanse Sport althans.

Het was afgelopen zomer niet de vraag óf, maar naar welke club Álvarez zou gaan vertrekken. De verdedigende middenvelder was ook in het voorbije seizoen onmisbaar voor Ajax. Álvarez had het liefst in de zomer van 2022 al een transfer gemaakt. De Mexicaan stond in de nadrukkelijke belangstelling van Chelsea en die club was bereid heel ver voor hem te gaan. Ajax wilde zijn sterkhouder op het middenveld echter niet kwijt en werkte dus niet mee aan een overgang naar de Premier League.

Een jaar later tekende Álvarez alsnog in de sterkste competitie van Europa. De balveroveraar leek in eerste instantie hard op weg naar Borussia Dortmund, maar dat zette zelf een streep door zijn komst. West Ham United was daarentegen wél overtuigd en betaalde uiteindelijk 38 miljoen euro om hem los te weken bij Ajax. De Amsterdammers gunden Álvarez afgelopen zomer wél zijn transfer. De keuze voor West Ham heeft vooralsnog uitstekend uitgepakt. Álvarez speelde zich in rap tempo in de basisploeg van coach David Moyes en is niet meer uit diens elftal weg te denken. Hij kwam tot op heden 24 keer in actie voor West Ham. Álvarez maakte onlangs in de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg in de Europa League zijn eerste treffer in Britse dienst.

De prestaties van de voormalig Ajacied in Engeland blijven niet onopgemerkt. Het Spaanse Sport besteedde dinsdagavond in de aanloop naar de ontmoeting tussen West Ham en Brighton & Hove Albion nog een uitgebreid artikel aan Álvarez. “Álvarez maakte afgelopen zomer de sprong naar een van de vijf grote competities. West Ham merkte hem op en legde 38 miljoen euro op tafel bij Ajax om hem naar de Premier League te halen. Een half jaar later is de Mexicaan nu al één van de sensaties van de competitie en heeft hij laten zien dat hij volledig in staat is om te schitteren op het hoogste niveau”, schrijft journalist Alex Calaff. “Moyes heeft perfect begrepen welke taken hem op de grasmat moeten worden toegewezen.”

Álvarez werd afgelopen zomer gepresenteerd als vervanger van Declan Rice. Laatstgenoemde loodste West Ham vorig seizoen nog naar de eindzege van de UEFA Conference League. Rice verkaste in de zomer voor bijna 120 miljoen euro naar Arsenal. Álvarez stond vorige week tijdens de ontmoeting tussen Arsenal en West Ham tegenover zijn ‘voorganger’. Calaff zag hoe niet Rice, maar de Mexicaan de baas was op het middenveld. “Tegen Arsenal liet hij het zien en won hij zijn bijzondere gevecht tegen de eeuwige ‘Hammer’-aanvoerder Rice, die nu schittert onder Arteta (Arsenal-coach Mikel Arteta, red.). In die wedstrijd won Álvarez alle grondduels hij aanging (6), voltooide alle tackles die hij uitvoerde (5) en behaalde in zijn passing een slagingspercentage van 92%”, leest het.

In de thuiswedstrijd tegen Brighton die dinsdagavond werd gespeeld (0-0) kwam Álvarez wederom uitstekend voor de dag. Op X spreken gebruikers hun waardering uit voor de Mexicaan. “De schijnwerpers zullen gericht zijn op Kudus, maar de belangrijkste transfer die we deze zomer bij Ajax hebben gedaan is Álvarez. Hij geeft ons lef, strijd, kwaliteit aan en zonder bal, leiderschap en is de lijm van ons team”, schrijft iemand. Een ander tweet dat Álvarez West Ham geeft wat Rice de afgelopen jaren deed, waarmee de Mexicaan de peperdure Engelsman stilaan doet vergeten.