Waarom Jordan Henderson liever naar Ajax dan naar de Premier League gaat

Ajax hoopt deze maand te stunten met de komst van . Hoewel de 33-jarige middenvelder is aangeboden bij 'nagenoeg iedere club in de Premier League', ligt een terugkeer naar Engeland niet voor de hand.

De voorbije dagen is duidelijk geworden dat Henderson weg wil uit Saudi-Arabië, waar hij sinds afgelopen zomer onder contract staat bij Al-Ettifaq. De routinier kan moeilijk aarden in het Midden-Oosten een aast op een terugkeer naar Europa.

In Engeland wordt beweerd dat Henderson bij een hoop Europese (top)clubs is aangeboden, waaronder zo'n beetje iedere club die uitkomt in de Premier League. Volgens Voetbal International is een terugkeer naar Engeland om financiële redenen echter 'buitengewoon onaantrekkelijk' voor de oud-captain van Liverpool.

Als Henderson namelijk binnen een belastingjaar terugkeert naar het Verenigd Koninkrijk, dan moet hij een 'gigantisch deel' van zijn inkomsten uit Saudi-Arabië afstaan. Het zou gaan om tientallen miljoenen euro's.

Contract bij Ajax

Ajax hoopt Henderson voor meerdere jaren vast te leggen. In Amsterdam moet de 81-voudig international van Engeland een voortrekkersrol in de wederopbouw van de club spelen. Ajax is naarstig op zoek naar een nummer zes die het team op sleeptouw kan nemen. Henderson past perfect in dat profiel.