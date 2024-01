'Ajax-target Jordan Henderson aangeboden bij drie Europese topclubs én de hele Premier League'

Het Saudische Al-Ettifaq lijkt bereid om mee te werken aan een vertrek van . De 33-jarige middenvelder, van wie eerder op de dinsdag bekend werd dat hij in de belangstelling van Ajax staat, zou door zijn huidige werkgever zijn aangeboden bij drie grote clubs in Europa én 'zo'n beetje elke club in de Premier League'.

Het Britse talkSport schrijft dat Al-Ettifaq 'volhoudt dat de sterspeler niet te koop is'. Toch zou de club 'verleid kunnen worden' om mee te werken aan een vertrek van de voormalig aanvoerder van Liverpool als er een 'exceptioneel bod' op tafel komt. Afgelopen zomer telde de club naar verluidt zo'n 14 miljoen euro neer om de 81-voudig Engels international in te lijven, waarbij zijn vorige werkgever een doorverkooppercentage zou hebben bedongen. Al-Ettifaq zou alleen willen meewerken als er 'een aanzienlijke winst' kan worden geboekt óf aan een verhuur waarbij de hurende club het volledige salaris van de speler overneemt én een 'substantiële' huursom op tafel legt. De conclusie luidt dat de komst van Henderson voor potentiële gegadigden 'meer dan 25 miljoen pond' (omgerekend 29 miljoen euro) zou kosten.

Of Ajax, dat door de forse transferuitgaven van afgelopen zomer en het vooralsnog uitblijven van een lucratieve verkoop in de winter financieel maar beperkte ruimte heeft, een dergelijk bedrag zou kunnen en willen spenderen aan de komst van Henderson, is nog maar de vraag. Feit is wel dat de speler zou hebben aangedrongen op een - al dan niet tijdelijk - vertrek bij zijn huidige werkgever, ook met het oog op zijn kans om deel uit te maken van de EK-selectie van bondscoach Gareth Southgate.

Als gevolg van zijn vertrekwens zou Henderson inmiddels zijn aangeboden bij Bayern München, Bayer Leverkusen, Juventus en 'nagenoeg elke club in de Premier League', schrijft talkSport. Van Bayern is bekend dat de club op zoek is naar een extra controleur naast Joshua Kimmich. De Duitse Rekordmeister wordt al een halfjaar gelinkt aan de Portugees João Palhinha, maar die verlengde zijn contract bij Fulham in september tot medio 2028. Henderson zou met Bayern na de winter actief kunnen zijn in de Champions League. Dat geldt niet voor Juventus en ook niet voor Bundesliga-koploper Leverkusen. De Duitsers zijn dit jaar actief in de Europa League, Juventus is vanwege een schorsing dit seizoen helemaal niet actief op het Europese podium.