Walgelijke beelden bij Real - Atlético in Riyad: fluitconcert tijdens eerbetoon Franz Beckenbauer

Voorafgaand aan de halve finale van de Spaanse Supercup tussen Real Madrid en Atlético Madrid werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Franz Beckenbauer. Het Duitse voetbalicoon overleed afgelopen zondag en werd 78 jaar, maar de Saudische fans hadden hier geen enkele boodschap aan. De minuut stilte werd compleet verstoord door een walgelijk fluitconcert vanaf de tribunes.

Op beelden is te zien dat er een minuut stilte plaatsvindt op het speelveld in het Al – Awwal Stadium in Riyad. Vanuit het publiek is een striemend fluitconcert te horen, waardoor het eerbetoon aan Beckenbauer compleet verpest wordt. Niet alleen Beckenbauer werd uitgefloten door de fans uit Saudi-Arabië, want ook Toni Kroos kreeg de volle lading tijdens de halve finale.

Beckenbauer staat wereldwijd bekend als één van de grootste voetballers aller tijden. Der Kaiser, hoe zijn bijnaam luidt, won in 1974 als Duits international het WK en deed hetzelfde als trainer van de nationale ploeg van Duitsland in 1990. Tussen 1994 tot 2009 was Beckenbauer president van Bayern München. Bij Der Rekordmeister wist Beckenbauer in een andere functie als interim-trainer de landstitel en de UEFA Cup te winnen. waarmee hij in 1994 als interim-trainer nog wel even de Duitse landstitel won en in 1996 de UEFA Cup. Beckenbauer werd zowel als voetballer én als trainer wereldkampioen.