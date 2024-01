Wilfred Genee ziet ‘doodgraver’ bij Ajax: ‘Die man kan volgens mij niet lachen’

Wilfred Genee en Andy van der Meijde zien dat John van ’t Schip nu al tamelijk onmisbaar is bij Ajax. Toen de oefenmeester, vlak voor de kerst, een periode afwezig was wegens de bruiloft van zijn zoon, nam Michael Valkanis de honneurs waar. Bij Veronica Offside voegt deze assistent-trainer niks toe aan de Amsterdammers.

Bij het voetbalpraatprogramma van Veronica komt de moeizame overwinning van Ajax op Go Ahead Eagles (2-3) ter spraken. “Het is natuurlijk wel apart, toen Van ’t Schip twee wedstrijden weg was, en die doodgraver voor de groep stond, ging het echt helemaal mis”, merkt Genee op. “Dit bedoel ik niet onaardig, maar volgens mij kan die man niet lachen”, gaat de presentator verder.

“Daar zit niks in nee, dat klopt wat je zegt”, reageert Van der Meijde, die vervolgens nog even ingaat op het duel tussen Go Ahead en Ajax. “Als je supporter ben van Go Ahead, had je gister echt een kutdag, denk ik.” De analist doelt op het feit dat Go Ahead de beste kansen kreeg tegen de Amsterdammers. Dankzij een grandioos optreden van Diant Ramaj wist Ajax met kunst en vliegwerken de overwinning over de streep te trekken.