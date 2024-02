Mogelijk tóch geen transfer voor Ajax-zomeraankoop: 'Clubs willen hem alleen huren'

Het heeft er alle schijn van dat het seizoen ‘gewoon’ gaat afmaken bij Ajax. De Engelsman leek in de laatste dagen van de zomerse transferwindow nog te gaan verkassen, maar in Amsterdam hebben zich vooralsnog enkel clubs gemeld die hem willen huren. Dat is voor Ajax geen optie. Ook blijft naar alle waarschijnlijkheid bij Ajax.

De Nederlandse recordkampioen telde afgelopen zomer nog flink in de buidel voor Akpom. De aanvaller had zich in het afgelopen seizoen gekroond tot topscorer op het tweede Engelse niveau en dat zorgde voor hoge verwachtingen bij de Amsterdamse achterban. Akpom heeft die vooralsnog echter niet kunnen waarmaken. De Engelsman mocht onder Maurice Steijn enkel starten in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip heeft hij zijn waarde weliswaar gehad voor Ajax, maar is hij er nog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren.

Met Brian Brobbey als concurrent lijkt Akpom de spitspositie sowieso uit zijn hoofd te kunnen zetten. De zomeraankoop liet onlangs in een uitgebreid interview met Voetbal International weten dat hij ook prima áchter de spits uit de voeten kan, maar ook op die positie kiest Van ’t Schip voor andere namen. Een tussentijds vertrek uit Amsterdam, een paar maanden na zijn komst, behoort dan ook tot de mogelijkheden. De Telegraaf meldde dinsdag nog dat Ajax bereid is mee te werken aan een definitieve transfer, maar dan moeten geïnteresseerde clubs naar verluidt wel minimaal vijftien miljoen euro op tafel leggen.

Dat is vooralsnog niet gebeurd. Ajax-watcher Mike Verweij schrijft woensdagmorgen dat voor Akpom zich op dit moment alleen clubs hebben gemeld die hem willen huren. “En dat is geen optie voor Ajax”, klinkt het. Zo lijkt het er veel van weg te hebben dat Van ’t Schip de komende maanden ‘gewoon’ een beroep kan doen op Akpom, die in de laatste twee competitiewedstrijden tegen RKC Waalwijk en Heracles Almelo niet in actie kwam. Ook Tahirovic, een andere aankoop van Sven Mislintat, lijkt voorlopig bij Ajax te blijven. Volgens Verweij ligt de middenvelder ‘goed in de markt’, maar heeft hij aangegeven in Amsterdam voor zijn kans te gaan. Tahirovic kan onder Van ’t Schip rekenen op een basisplaats, maar door de komst van Jordan Henderson zou hij weleens naar de bank verwezen kunnen worden.