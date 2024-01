Ajax verandert van gedachten: 'Transfer vanaf 15 miljoen euro tóch bespreekbaar'

Ajax gaat in de laatste dagen van de winterse transferperiode mogelijk tóch nog afscheid nemen van (28). Waar de Amsterdammers eerdere toenaderingen voor de Engelse aanvaller nog afhielden, zou de club inmiddels willen meewerken aan een definitief vertrek. De Telegraaf weet te melden dat geïnteresseerde clubs minimaal vijftien miljoen euro op tafel moeten leggen.

Akpom kwam afgelopen zomer voor ruim veertien miljoen euro over van het Engelse Middlesbrough. In dienst van die club werd hij in het voorbije seizoen topscorer van het Championship, het tweede Engelse profniveau. In Amsterdam slaagde hij er nog niet in om een vaste basisplaats te veroveren; achtereenvolgens deden trainers Maurice Steijn, Hedwiges Maduro en John van 't Schip tot op heden twintig keer een beroep op de speler. Daarin wist hij negen keer te scoren.

Waar een winters vertrek van Akpom eerst nog onbespreekbaar was, zou Ajax inmiddels van gedachten zijn veranderd. Daarbij gaat de sterke voorkeur wel uit naar een permanente verhuizing: "Clubs die de Engelsman willen huren, zijn kansloos, tenzij er een verplichte koopoptie in het contract wordt opgenomen", schrijft De Telegraaf. "De voorkeur van Ajax, dat een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen euro verlangt, gaat uit naar directe verkoop", weet de ochtendkrant bovendien.

Drukke dagen

De transfermarkt sluit komende donderdag, 1 februari, om 23.59 uur. Ajax is momenteel bezig met één inkomende transfer: die van Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund). Het laatste bod zou 1,5 miljoen euro bedragen, dat bedrag kan door bonussen verder oplopen en bovendien zouden de Duitsers ook een doorverkooppercentage krijgen. Volgens De Telegraaf verlangt Dortmund 'iets hogere bonussen en een hoger percentage', maar lijkt de transfer 'haalbaar'. Daarnaast hoopt Ajax rechtsback Jorge Sanchez nog definitief te verkopen aan FC Porto, dat hem reeds huurt en kan Anass Salah-Eddine, 'die in de Italiaanse belangstelling staat', mogelijk nog een huurtransfer maken.

Ervaring

Mocht ook Akpom nog vertrekken, dan zou Ajax bovendien de inkomsten uit die transfer willen aanwenden om nog een ervaren speler naar de Johan Cruijff ArenA te halen. In dat kader is met Jordan Henderson (33) natuurlijk al een belangrijke slag geslagen deze winter. "In dat opzicht valt vaak de naam van oud-Ajacied Nicolas Tagliafico (31), maar het salaris van de linksback van Olympique Lyon lijkt vooralsnog een probleem", weet De Telegraaf.