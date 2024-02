Grote naam moet vrezen bij Oranje: 'Hij is een twijfelgeval voor Koeman'

Het zou Kees Kwakman niet verbazen als komende zomer ontbreekt in de EK-selectie van Oranje. De 43-voudig international van Oranje zal volgens Kwakman tot de twijfelgevallen behoren in de aanloop naar de eindronde in Duitsland.

De Ligt zit dit seizoen geregeld op de bank; ook woensdagavond tegen Lazio in de Champions League moest hij het stellen met een invalbeurt. De afgelopen weken was De Ligt een basisklant in de ploeg van Thomas Tuchel, maar dat kwam door de afwezigheid van Kim Min-Jae (Azië Cup). Nu de concurrent weer terug is, moet De Ligt weer plaatsmaken.

“Als Kim en Upamecano spelen, dan snap je het wel”, zegt Kwakman in de uitzending van Voetbalpraat. “Zijn fitheid is een probleem, hij heeft vaak blessures. Daardoor kan hij niet een half jaar lang achter elkaar spelen. Ik denk dat hij wel een van de twijfelgevallen wordt waar Koeman uit moet gaan kiezen. Hij heeft De Vrij ook nog als optie. De vraag is of hij (De Ligt, red.) meegaat, zeker als hij niet alles speelt. Ik moet het nog zien, als De Vrij fit blijft…”

“De Vrij speelt ook niet altijd, al viel hij tegen Roma wel weer in”, voegt Karim El Ahmadi toe. “Ik moet zeggen dat De Vrij in de laatste interlands ook erg goed was.”

Welke centrumverdedigers heeft Oranje allemaal?

Voor bondscoach Ronald Koeman is de keuze enorm in het centrum van de achterhoede. Behalve De Ligt zijn ook verdedigers als Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Sven Botman, Jurriën Timber, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven en Jorrel Hato in beeld bij Koeman. Ze kunnen echter niet allemaal mee. De bondscoach kondigde eerder deze maand al aan dat hij ‘hele moeilijke keuzes’ moet gaan maken.