Aankoop van Mislintat geeft toe: 'De resultaten waren shit, wat kon er nog misgaan?'

Zijn debuut als basisspeler bij Ajax zal nog lang bijblijven. De keeper stond op 26 oktober onder de lat in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-0 nederlaag), doordat Jay Gorter geblesseerd was. Op dat moment verkeerde Ajax in het dieptepunt van de sportieve crisis.

Ajax had al acht opeenvolgende wedstrijden niet gewonnen, toen Ramaj voor het eerst in de basis stond. Hij keepte verdienstelijk, maar kon een nieuwe nederlaag niet voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd in Engeland was er sprake van spanning bij Ramaj. “Maar op een gegeven moment dacht ik: bij de club zijn de resultaten shit, slechter kan het wat dat betreft niet dus wat kan er eigenlijk echt misgaan?”, vertelt hij aan Ajax Life.

De aankoop van Sven Mislintat erkent dat er sprake was van grote druk. “Erger dan dat kan het haast niet meer worden. En ik wist het los te laten op het moment dat het moest.” Ramaj verloor zijn basisplek niet meer, ook niet toen weer fit was. De Duitser heeft inmiddels meer zelfvertrouwen en laat zich ook vaker horen richting zijn ploeggenoten op het veld.

“Het is lastig van alles te zeggen als je net bij de club bent en je op dat moment de derde doelman bent”, geeft hij aan. “Dan denken anderen toch sneller: wie ben jij dan? Nu is het makkelijker omdat ik een andere status heb.”