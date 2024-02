Afellay ziet 'verkeersregelaar' en 'Picasso' in basiself van Ajax tegen PSV

De analisten van Studio Voetbal lijken nog niet zo onder de indruk van bij Ajax. Pierre van Hooijdonk begrijpt niet waarom supporters van Ajax massaal shirts kopen van de routinier, terwijl Ibrahim Afellay in Henderson geen speler ziet die het elftal voetballend beter maakt. Afellay noemt Henderson gekscherend een verkeersregelaar.

Van Hooijdonk vindt het ‘erg lastig’ om Henderson te beoordelen na zijn debuut tegen PSV (1-1). “Het is een speler die je de credits zou kunnen geven als de ploeg een goed resultaat haalt. Maar als je kijkt wat hij daadwerkelijk heeft gedaan op het veld… Ik heb continu op hem moeten letten. Zijn lange bal op Kenneth Taylor was een van de zeldzame ballen die hij naar voren heeft gespeeld. Hij heeft geen tackles gemaakt, ook geen onnodige fouten. Van zijn passes kwam 92 procent aan, maar daarvan is denk ik de helft naar Sutalo gegaan en de rest naar Hato en Taylor op korte afstand”, stipt de oud-aanvaller aan.

“Ik vind het geen speler waar, als je Ajax moet geloven, in kort tijdsbestek de meeste shirts van zijn verkocht. Kleine jongens willen shirtjes van spelers die doelpunten maken en assists geven. Dat heeft hij allemaal niet. Hij speelt bij Ajax voor de verdediging. Dat heeft hij redelijk gedaan, maar dat kwam ook omdat Ajax heel erg aan het inzakken was tegen PSV”, vervolgt Van Hooijdonk.

De analist zag Henderson veel coachen op het veld. “Ja, ik heb hem veel zien wijzen.” Afellay antwoordt lachend: “Hij zou niet misstaan als een verkeersregelaar. Hij is geen speler die Ajax voetballend beter gaat maken. Tuurlijk, hij geeft het goede voorbeeld in de gym en de warming-up, maar hij gaat je geen splijtende passes tussen de linies geven à la Schouten of Veerman.” Volgens commentator Jeroen Stekelenburg doet Henderson echter waar hij voor is binnengehaald. “Ik ben het erg met je eens, maar je kunt ook niet verwachten dat hij er drie maakt. Hij moet het cement zijn tussen de spelers, hij moet coachen, hij heeft ervaring, hij is wat Ajax gemist heeft in de eerste seizoenshelft.”

Van Hooijdonk vindt de verwachtingen rondom Henderson te hoog. “Het is een speler die natuurlijk prima meekan in Nederland, maar je moet hem niet groter maken dan hij is. Hij kan prima renderen als Brobbey, Bergwijn en Berghuis goed presteren. Dan krijgt hij credits. Ik wil hem nog weleens zien tegen mindere tegenstanders, in de ruimtes waarin hij dan terechtkomt. Tegenwoordig spelen op nummer 6 de spelverdelers, maar dat is hij niet.”

Picasso

Afellay is wel enthousiast over de pass die Steven Berghuis verstuurde aan Brian Brobbey in de aanloop naar de 0-1. Een prachtige bal met de buitenkant van de voet bereikte Brobbey, maar de spits speelde de bal te ver voor zich uit. Uiteindelijk wist hij toch de toegesnelde Berghuis te bereiken en scoorde laatstgenoemde. “Oh man, dat was Picasso”, zegt Afellay over de pass van Berghuis. “Jammer van de aanname, maar deze bal was zo prachtig aangesneden in de loop. Je kan alleen meer applaudisseren voor zo’n pass.”