Slecht nieuws uit Amsterdam: Ajax weken zonder aanvoerder Bergwijn

Ajax kan voorlopig geen beroep doen op . De aanvaller en tevens aanvoerder van de huidige nummer vijf van de Eredivisie heeft op het trainingsveld een hamstringblessure opgelopen. Dat meldt ESPN vrijdagmorgen althans.

De blessure van Bergwijn is een klap voor Ajax, dat al niet breed in de buitenspelers zit. Carlos Forbs lijkt nu de uitgewezen vervanger van de aanvoerder. Ajax telde afgelopen zomer veertien miljoen euro neer voor de komst van de Portugees, maar hij is er nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren. Door de blessure van Bergwijn krijgt Forbs de komende periode ongetwijfeld de kans om zich van zijn beste kant te laten zien. De rappe vleugelspeler leek Ajax afgelopen transferwindow nog te verlaten na interesse uit Engeland, maar John van 't Schip wilde hem niet kwijt.

Dat Forbs in januari niet van club is geruild, komt nu goed uit voor Ajax. De Amsterdammers hebben onder Van 't Schip de weg omhoog ingezet en zijn er alles aan gelegen om een roerig seizoen tot een goed einde te brengen. De achterstand op nummer drie FC Twente is nog 'maar' zes punten en volgende week staat de eerste ontmoeting met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League op het programma. Bergwijn zal naast het heenduel ook het tweede treffen met de Noren moeten missen. Daarnaast zal Van 't Schip ook in de competitiewedstrijden tegen sc Heerenveen, N.E.C. én AZ geen beroep kunnen doen op zijn aanvoerder.

Bergwijn streek in de zomer van 2022 voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro neer in de Johan Cruijff ArenA. Hij kende een vliegende start, maar slaagde er niet in om die een passend vervolg te geven. Bergwijn was er alles aan gelegen om zich dit seizoen te revancheren en kreeg van de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn zelfs de aanvoerdersband, maar is desondanks regelmatig het mikpunt van kritiek. Hij kwam dit seizoen vooralsnog 23 keer in actie voor Ajax, goed voor acht doelpunten en vijf assists. Bergwijn miste dit seizoen al zes wedstrijden vanwege fysieke ongemakken. Daar komen nu dus zeker vijf wedstrijden bij.