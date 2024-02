Update: Ajax, Feyenoord en PSV komen met vergelijkbare reactie op claim Joan Laporta

Ajax en Feyenoord hebben op vergelijkbare wijze gereageerd op de uitspraken van FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta. Die stelde eerder op de vrijdag dat beide Nederlandse topclubs, net als PSV, inmiddels akkoord zouden zijn met de plannen voor een Europese Super League. Beide clubs ontkennen echter dat daar überhaupt met de Barça-preses over gesproken is.

Laporta stelde in een Spaans radio-interview dat de drie Nederlandse clubs deel uitmaken van een groep van dertien clubs in Europa die zich net als Barcelona en aartsrivaal Real Madrid hebben aangesloten bij de plannen voor een nieuw op te richten Europese competitie. Ajax Life vroeg de club om een reactie en schrijft op X: "Navraag bij de club leert dat Ajax nooit hierover met Laporta heeft gesproken, laat staan akkoord gegeven. Ajax is totaal verbaasd door deze onterechte claim."

Het Algemeen Dagblad zocht contact met Feyenoord en kreeg een vergelijkbaar verhaal te horen. Op X schrijft verslaggever Mikos Gouka: "In De Kuip is de reactie helder: totale onzin." In het verleden toonde de regerend kampioen van Nederland zich al mordicus tegenstander van een Europese Super League. Vanuit PSV-hoek is tot op heden nog niet gereageerd op de uitspraken van Laporta.

De plannen voor een nieuwe Europese voetbalcompetitie kwamen in 2021 voor het eerst naar buiten en stuitten op groot verzet van veel voetballiefhebbers én de UEFA, dat de huidige Europese clubtoernooien (Champions League, Europa League en Conference League) organiseert. Veel clubs die in eerste instantie deelnamen aan de plannen trokken zich terug; uiteindelijk bleven alleen Barcelona en Real Madrid over.

Update 18.15 uur: PSV-clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad stelt dat ook die club 'zeker geen deelname heeft toegezegd'. "Boel gedoe weer over de Super League", schrijft de journalist op X. "Zever voor nu. Een hele tijd terug heeft de club zich wel laten informeren over de plannen", weet Elfrink te melden.