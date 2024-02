Laporta: 'Ajax, Feyenoord én PSV akkoord met Europese Super League'

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta stelt dat de drie grootste clubs van Nederland (Ajax, Feyenoord én PSV) tot een groep van dertien clubs behoren die zich achter de plannen voor een Europese Super League hebben geschaard.

Buiten de Nederlandse top-drie is volgens de preses de volledige Spaanse top, met uitzondering van Atlético Madrid, ook akkoord met de plannen voor een nieuw op te richten Europees clubtoernooi. Daarnaast zouden ook Inter, AC Milan, Napoli, AS Roma, Olympique Marseille, Benfica, FC Porto, Sporting Club de Portugal, Anderlecht én Club Brugge inmiddels 'om' zijn, zo stelt Laporta in een interview met radiozender RAC1. Daarin vermeldt hij bovendien dat het toernooi al in de zomer van 2024 van start zou kunnen gaan.

In 2021 kwam een groep Europese topclubs, zonder inmenging van de Nederlandse clubs, met de eerste plannen naar buiten om buiten de UEFA om een nieuwe clubcompetitie op te zetten. Dat nieuws leidde tot heftige reacties van veel supporters, waardoor bijvoorbeeld de Engelse clubs Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur en de beide grootmachten uit Manchester hun medewerking al snel weer introkken. Ook de UEFA verzette zich hevig, maar in december 2023 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Europese voetbalbond een dergelijke competitie niet mag verbieden.

De Spaanse grootmachten Barcelona en Real Madrid waren na de terugtrekking van de Engelse clubs en die uit Italië als enige voorstanders van de plannen overgebleven. Wat Laporta betreft komt het toernooi er dus nog steeds, met bovengenoemde clubs als mogelijke deelnemers. Bayern München liet in december vorig jaar juist nog weten onder geen beding mee te willen doen aan een dergelijk toernooi, ook de Engelse clubs zijn nog altijd mordicus 'tegen'. Dat deert Laporta echter niet: "Het maakt mij niets uit of de Engelse clubs nou meedoen of niet. Met de Premier League hebben zij hun eigen Super League al."

Ajax, Feyenoord en PSV hebben nog niet gereageerd op de claim van Laporta.

