Ajax en PSV zien dezelfde nieuwe ster rondlopen bij FC Twente

Ruud Nijstad, een zestienjarige verdediger uit de academie FC Twente/Heracles Almelo, ligt goed in de markt. Hij was deze week op bezoek bij het geïnteresseerde Juventus, terwijl er volgens journalist Leon ten Voorde ook belangstelling is van PSV en Ajax.

In de podcast De Warming Up vertelt Ten Voorde, de FC Twente-watcher van TC Tubantia, dat Nijstad al aan de deur klopt bij het eerste elftal van Twente. “Hij heeft laatst al een keer meegetraind met FC Twente. Ze zijn al een tijdje bezig om hem te binden, maar de concurrentie is moordend, zelfs uit het buitenland.”

"Juventus wil hem heel graag hebben. Ze doen er alles aan om hem binnen te halen", voegt Ten Voorde toe. "PSV en Ajax willen hem ook graag hebben." Nijstad zou al op bezoek zijn geweest in Eindhoven.

Zelf ziet Ten Voorde de jongeling het liefst doorbreken bij FC Twente. "Het is een jeugdinternational uit Vriezenveen. Wat is er nou mooier dan dat zo'n jongen bij FC Twente gaat voetballen? Ik denk dat zo'n jongen niet in zijn eentje in een appartement in Turijn moet gaan zitten. Zorg dat je in je eigen regio doorbreekt. Als je echt goed bent, kom je er wel.”