Ajax-icoon neemt afscheid: 'Mijn hart en ziel in deze club gestopt'

Ajax-icoon Simon Tahamata gaat de club per 1 maart verlaten. Hij is momenteel jeugdtrainer bij Ajax, en gaat in Berlijn aan de slag bij een zelf opgezette voetbalacademie. Tahamata neemt afscheid van de club waar hij zowel als speler als jeugdtrainer actief was. Directeur Voetbal van Ajax, Marijn Beuker, heeft dan ook ook mooie woorden over voor de oud-speler van de club uit de hoofdstad.

Tahamata speelde van 1976 tot en met 1980 voor Ajax en werd liefst drie keer kampioen met zijn ploeg. Ook won ‘Ome Simon’ één keer de KNVB Beker in die periode. Hij speelde 149 officiële duels voor de meest succesvolle club van Nederland. Ook in België was Tahamata actief als trainer. Zo was hij onder andere al jeugdcoach van Standaard Luik en Beerschot. Toch bleef Ajax altijd zijn club.

Artikel gaat verder onder video

“Ik kwam hier op mijn vijftiende binnen en het is mijn thuis. Ik heb mijn hart en ziel in de club gestopt. Het is geweldig om de jongens te hebben zien groeien, niet alleen in hun spel, maar ook in de ontwikkeling. In Berlijn ga ik een voetbalacademie oprichten, zodat ook daar jonge spelers hun droom om profvoetballer te worden, kunnen laten uitkomen”, legt Tahamata uit op de clubsite.

Directeur Voetbal van Ajax, Marijn Beuker, vindt het jammer dat Tahamata niet meer op Sportpark de Toekomst te vinden is. “Simon is een icoon binnen de club die heel veel voor ons heeft betekend en het is ontzettend jammer dat hij ons verlaat. Maar we hebben alle begrip voor de unieke kans die hij in Berlijn aangrijpt en wensen hem daar het allerbeste toe. En natuurlijk zal de deur bij Ajax altijd voor Simon openstaan.”