Matig Ajax voorkomt in extremis thuisnederlaag tegen Bodø/Glimt

Ajax heeft op de valreep een gelijkspel overgehouden aan de heenwedstrijd tegen Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League: 2-2. zette de bezoekers al na een klein kwartier op voorsprong en tekende in de tweede helft ook voor de 0-2. , die na maanden van afwezigheid als invaller zijn rentree maakte, bracht in de slotfase de spanning vanaf de strafschopstip terug, waarna Ajax (met debutant inmiddels binnen de lijnen) op zoek ging naar de gelijkmaker. Die zou vlak voor het einde van de zeven minuten blessuretijd ook komen via .

Tegen Bodø/Glimt - dat al ruim twee maanden geen officiële wedstrijd afwerkte - maakte Devyne Rensch zijn rentree in plaats van Borna Sosa, terwij Carlos Forbs werd geslachtofferd ten koste van Chuba Akpom. De aanvaller verscheen dit kalenderjaar voor het eerst aan de aftrap. Bij het enige Amsterdamse hoogtepunt van de eerste helft betaalde de Engelsman het vertrouwen bijna uit. Via de vingertoppen van doelman Haug en de lat schoot Akpom over.

Grønbæk sprong zuiniger om met zijn eerste kans. Geheel vrijstaand verschalkte de Deense middenvelder Diant Ramaj in de korte hoek. Het lag bij de 0-1 - zoals wel vaker dit seizoen - helemaal open achterin bij de Amsterdammers. Bodø/Glimt zag deze winter met Pellegrino en Moumbagna twee sterspelers vertrekken, maar bleef moeiteloos overeind tegen de recordkampioen van Nederland. De zoektocht naar de gelijkmaker leek er een te worden van de lange adem. Het hemeltergend trage tempo en de intensiteit waarmee de Ajacieden speelden, deed bij tijd en wijle pijn aan de

In de tweede helft oogde Ajax nog steeds kwetsbaar, maar de Amsterdammers deelden heel soms een voorzichtig speldenprikje uit. Net als in de eerste helft scoorde Bodø/Glimt kort nadat Akpom een dot van een kans miste. Tristan Gooijer draaide zich onhandig vast en via enkele omwegen strafte Grønbæk dat balverlies genadeloos af door zijn tweede van de avond achter Ramaj te leggen.

Ajax leek na de 0-2 bijna verdoofd. In een muisstille Arena werd de bal apathisch rondgespeeld en de bezoekers uit Noorwegen lieten dat uiteraard toe. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kon invaller Bjørtuft inrukken, nadat hij Brobbey naar de grond trok in het zestienmetergebied. Invaller Van den Boomen bekroonde zijn rentree met de aansluitingstreffer. Heel ver in de blessuretijd strafte Berghuis met veel gevoel een fout van doelman Haug af. Ondanks de late 2-2 staat Ajax volgende week in het hoge noorden van Europa een heils karwij te wachten.