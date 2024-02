Ajax kondigt opzienbarend nieuws aan, niet iedereen is enthousiast: 'Dit slaat nergens op'

Waar Ajax-supporters smachten naar een goed optreden van de hoofdmacht, kijken liefhebbers van het jeugdvoetbal reikhalzend uit naar de nieuwe editie van de Future Cup. Ajax pakte een paar weken geleden al uit met het deelnemersveld en kondigt dinsdag nóg meer groot nieuws aan. De Amsterdammers maken bekend dat er tijdens het toernooi voor Onder 17-ploegen nieuwe regels van kracht zullen zijn.

De Future Cup is een toernooi waar men op de Toekomst jaarlijks met veel plezier uitkijkt. Talenten van over de hele wereld tonen zich op het sportcomplex in Amsterdam en dat is vaak een garantie voor spektakel. Met onder meer Paris Saint-Germain, RSC Anderlecht en Manchester City als deelnemers belooft ook de editie van dit jaar zeer interessant te worden. Niet in de laatste plaats omdat er een nieuw spelreglement gehanteerd zal worden. Dat maakt Ajax dinsdag bekend. Eén van de nieuwe regels is de invoering van effectieve speeltijd. “Zodra het spel stopt, stopt de klok ook. Dit voorkomt tijdverlies en ontmoedigt tijdverspilling”, zo klinkt het op de clubsite.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens het prestigieuze jeugdtoernooi zal er ook geëxperimenteerd worden met de ‘self-pass’. Die houdt in dat bij een speler bij een vrije trap de bal niet naar een teamgenoot hoeft te spelen om het spel te hervatten. De speler moet de bal stilleggen en mag er vervolgens zelf mee gaan dribbelen. Die regel sluit goed aan bij het intrappen of indribbelen als de bal over de zijlijn gaat. Waar de bal normaal gesproken dan door middel van een inworp terug het veld in wordt gebracht, mogen spelers er nu voor kiezen om de bal in te trappen of met een dribbel het spel te vervolgen. “Bij corners is dribbelen ook toegestaan”, zo leest het. Daar blijft het niet bij. Zo moet een speler bij het ontvangen van een gele kaart vier minuten het veld verlaten. Bij een tweede gele of een rode kaart mag hij helemaal niet mee terugkeren binnen de lijnen.

De deelnemende ploegen mogen ook nog ongelimiteerd wisselen, waarbij het spel niet zal worden stilgelegd. Tenslotte is er tijdens het toernooi ook een VAR aanwezig. Dat was de afgelopen jaren niet het geval. De videoscheidsrechter is wel enkel aanwezig op het hoofdveld. Niet iedereen reageert enthousiast op de aankondiging van Ajax. “Dit slaat nergens op” en “zullen we stoppen met het mooiste spel op aarde naar de klote te helpen?”, klinkt het onder meer.

De Future Cup wordt gehouden van 30 maart tot en met 1 april. Naast Ajax, PSG, RSC Anderlecht en Manchester City zijn ook FC Nordsjaelland, Club Athlético Paranaense, Sporting Portugal en Partizan FK van de partij.