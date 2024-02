Doorselecteren bij Ajax begonnen: clubleiding trekt duidelijke conclusie over vijf zomeraankopen

Hoewel de winterse transferwindow nog maar een paar weken geleden de deuren sloot en het einde van het seizoen nog wel even op zich laat wachten, is het doorselecteren bij Ajax al begonnen. Dat concludeert clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad na de ontmoeting tussen Ajax en NEC van afgelopen zondag. De verslaggever verwacht dat een groot aantal aankopen van voormalig technisch directeur Sven Mislintat komende zomer op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. , , Benjamin Tahirović, Carlos Forbs en zouden geen 'Ajax-materiaal' zijn.

Ajax verbaasde vriend en vijand door in een vroeg stadium van de zomer in navolging van de transfervrije Branco van den Boomen voor veel geld Tahirović binnen te halen. De start van Mislintat op de transfermarkt smaakte veel Ajacieden naar meer, maar het duurde vervolgens even alvorens nieuwe spelers zich meldden bij de ingang van de Johan Cruijff ArenA. Maar vanaf het moment dat de derde (Diant Ramaj) en vierde aankoop (Forbs) binnen waren, had Mislintat de smaak écht te pakken. De Amsterdammers gaven in de laatste weken van de transferperiode nog heel wat geld uit, in een poging de selectie versterken.

Ze telden meer dan twintig miljoen euro neer voor Josip Sutalo en betaalden zestien miljoen euro voor de komst van Georges Mikautadze. Ook Chuba Akpom en Gastón Ávila waren geen koopjes. Mislintat dacht met zijn samengestelde selectie de strijd met Feyenoord en PSV aan te kunnen gaan, maar het ging in Amsterdam al snel van kwaad tot erger. Na het vertrek van Mislintat en Maurice Steijn en de aanstelling van interim-hoofdtrainer John van ’t Schip werd de weg omhoog ingezet, maar na de nederlaag tegen sc Heerenveen en de gelijke spelen tegen FK Bodø/Glimt en NEC is de conclusie opnieuw duidelijk: de huidige selectie is simpelweg niet goed genoeg.

“Bewust of onbewust, bij Ajax vindt momenteel toch echt een grote schifting plaats”, schreef Inan na de volgende teleurstelling voor de Amsterdammers. De clubwatcher zag na de aanstelling van Van ’t Schip een aantal zomeraankopen ‘opfleuren’. Ramaj veroverde een basisplaats onder de lat, Sutalo kreeg ‘het voordeel van de twijfel’ en Van den Boomen blijkt ‘heel bruikbaar voor dit Ajax’. “Maar goed, dat is pas een kwart van het dozijn aankopen van afgelopen zomer. De overige negen nieuwelingen begeven zich steeds meer richting de uitgang. Mikautadze keerde al op huurbasis terug naar Metz, terwijl Ávila (inmiddels zwaar geblesseerd) en Jakov Medic in de winter al tevergeefs naar een ontsnappingsmogelijkheid zochten”, zo klinkt het.

Daar blijft het niet bij. “Deze maand bleek linksback Sosa weer niet te begrijpen wat de technische staf van hem verlangt en kreeg Gaaei vooral speeltijd voor Jong Ajax. Benjamin Tahirović bleek gezien na de tussentijdse komst van Jordan Henderson, terwijl dure aanvallers Forbs en Akpom tegen NEC zagen dat de 19-jarige belofte Jaydon Banel de voorkeur kreeg”, aldus Inan. Volgens de verslaggever heeft de Amsterdamse clubleiding ‘geconcludeerd’ dat Sosa, Gaaei, Tahirović, Forbs en Akpom geen ‘Ajax-materiaal’ zijn. “Daarnaast moet zo snel en zo veel mogelijk geld gegenereerd worden om de selectie na twee mislukte transferzomers alsnog in balans te krijgen.”

Akpom en Forbs

Zowel Akpom als Forbs had de deur van de Johan Cruijff ArenA vorige maand alweer achter zich dicht kunnen trekken. Beide aanvallers konden zich verheugen op belangstelling van Nottingham Forest. De Premier League-club werd op de slotdag van de transferwindow zelfs nog concreet voor Akpom. Van ’t Schip wilde echter zowel Akpom als Forbs niet laten gaan. Laatstgenoemde leek door de blessure van steven Bergwijn een nieuwe kans te krijgen, maar na 45 teleurstellende minuten tegen sc Heerenveen verscheen hij niet meer in de basis. Hij was tegen NEC wel trefzeker als invaller.