Kenneth Taylor baart opzien tijdens interview: ‘Ik weet niet of hij het heeft uitgelegd’

groeide donderdagavond uit tot matchwinner voor Ajax in de return tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League. De middenvelder was door John van ’t Schip na een aantal teleurstellende optredens naar de bank verwezen, kwam in de tweede helft binnen de lijnen en schoot zijn ploeg in de verlenging naar de volgende ronde. Taylor wilde na afloop niet uitgebreid ingaan op de recente fluitconcerten, maar kon ook niet vertellen waarom hij op de bank moest beginnen.

Ajax-trainer Van ’t Schip heeft sinds zijn aanstelling niet tot nauwelijks de mogelijkheid gehad om toe te werken naar een vaste elf, maar een aantal spelers kon wekelijks rekenen op een basisplaats. Jorrel Hato, Brian Brobbey, maar ook Taylor. De middenvelder was onder de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn niet altijd zeker van een plek bij de eerste elf, maar verscheen na diens vertrek en de aanstelling van Van ’t Schip elke week aan de aftrap. Daar kwam donderdagavond echter verandering in. Taylor was in de voorgaande twee wedstrijden het mikpunt van kritiek bij Ajax. Supporters floten hem uit en juichen bij zijn wissel.

Of dat de reden was dat Van ’t Schip Taylor passeerde voor de return in Noorwegen? Daar wil de middenvelder zich niet over uitlaten. “Nee, het was een keuze van de trainer en die accepteer ik gewoon. Dat is iets tussen mij en de trainer”, reageerde de Oranje-international bij Veronica op de vraag wat de uitleg was voor zijn reserverol. De middenvelder baart vervolgens opzien door te zeggen dat hij ‘niet weet’ of Van ’t Schip het heeft uitgelegd. “Maar het is niet aan mij om het te vertellen.” Het zorgde er in elk geval niet voor dat Taylor minder gemotiveerd binnen de lijnen verscheen in de tweede helft. “Altijd als ik op het veld sta geef ik honderd procent. Nu ook, of ik nou begin of niet. Dat maakt niet uit. Ik geef alles voor het team.”

Taylor zag vanaf de bank hoe Bodø/Glimt evenals in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA de bovenliggende partij was, veel kansen kreeg, maar slordig was in de afronding of de uitblinkende Diant Ramaj op z’n weg vond. “We hebben uiteindelijk gewonnen, dat is het belangrijkste. Bodø is geen slechte ploeg. Ze voetballen gewoon goed, leuk”, aldus Taylor. Ajax kwam in de eerste helft tegen de verhoudingen in op een 0-1 voorsprong. Die hield het lang vast, ondanks een rode kaart voor Josip Sutalo al vroeg in de tweede helft. ‘Ongelukkig’ en ‘pech’, noemt Taylor de actie van de Kroaat. “Maar goed, uiteindelijk winnen we en dat is het belangrijkste.” En dat was voor een belangrijk deel te danken aan Taylor. “Afgeslagen corner, ik wil ‘m voorgeven en hij valt binnen”, zo klinkt het.

Waar de middenvelder het in de voorgaande twee wedstrijden dus nog moest ontgelden bij een deel van het Ajax-publiek, was hij donderdagavond prompt de gevierde man. Over de fluitconcerten die hij vorige week in de Johan Cruijff ArenA over zich heen kreeg wil hij zich echter niet uitlaten. “Daar wil ik niet teveel op ingaan. Het enige wat ik kan doen is hard werken en mezelf laten zien. Dat probeer ik altijd te doen.”