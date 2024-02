Ajax-speler geschoffeerd bij ESPN: ‘Hij snapt er helemaal niks van, hij heeft geen flauw benul!’

Ajax hield donderdagavond ternauwernood een remise (2-2) over aan het heenduel met Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League, maar werd in eigen huis bij vlagen weggespeeld door de formatie uit Noorwegen. Kees Kwakman en Kenneth Perez adviseren trainer John van ’t Schip van Ajax om tijdens de return een andere speelwijze te hanteren.

Beide analisten van ESPN constateren na afloop dat Ajax opnieuw veel te veel ruimte weggaf en kwetsbaar was in de omschakeling. “Het is midden februari en de spelers en de staf hebben het nog steeds niet voor elkaar om Ajax op een goede manier druk te laten zetten. Of dat nu met drie spitsen is of twee spitsen”, verzucht Kwakman. “De enige mogelijkheid die er nog is, is dat je zegt: we gaan, net als tegen PSV, inzakken. En dat doen we ook uit tegen Heerenveen en thuis tegen NEC. Want als Ajax zo druk zet…”

Artikel gaat verder onder video

Kwakman licht de rol van Carlos Forbs, die in de tweede helft als invaller binnen de lijnen kwam, bij het drukzetten uit. “Forbs, die snapt er ook helemaal niks van. Die snapt niet dat als de bal aan hem voorbijgaat, hij als middenvelder moet fungeren. Die jongens hebben ook individueel gewoon geen benul!”, vervolgt de oud-speler van onder meer FC Volendam en FC Groningen.

“De staf krijgt het ook niet voor elkaar om een manier te vinden om Ajax op een goede manier druk te laten zetten. Als de tegenstander met een foefje komt, dan hebben ze geen enkel idee. Er zit eigenlijk niks anders op dan de ruimtes achterin kleiner maken”, concludeert Kwakman. “Met Brobbey heb je sowieso snelheid voorin en straks misschien met Bergwijn ook weer. Zo moet Ajax dan maar doorkomen.”

“Ajax kan toch niet met enig fatsoen nog denken dat het beter is dan welk team dan ook?”, vraagt collega-analist Perez zich hardop af. “Dit is al zo lang aan de gang dat je op een gegeven moment meer realiteitszin moet hebben en moet zeggen: wij zijn echt zó matig in het druk zetten vooruit en omschakelen. Dus waarom zouden wij in godsnaam naar voren rennen? Want dat zijn twee dingen die ze helemaal niet kunnen. Dan ben je toch niet goed als je dat blijft doen?”, besluit de Deen.