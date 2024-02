Ajax-supporters krijgen belangrijk bericht over knieblessure van Brian Brobbey

viel donderdagavond geblesseerd uit in het duel tussen Bodø/Glimt en Ajax, maar kan mogelijk komend weekend weer in actie komen. De Telegraaf meldt dat de blessure van de aanvalsleider van de Amsterdammers mee lijkt te vallen en dat de spits, die de laatste tijd uitstekend in vorm is, mogelijk mee kan spelen tegen AZ.

John van 't Schip gaf na afloop van de wedstrijd tegen Bodø/Glimt (1-2 winst) aan dat Brobbey op kunstgrasvelden sneller last krijgt van een pees bij zijn knie, waardoor hij donderdag naar de kant moest: "Dat merkte hij woensdag op de training ook al. Hij hoop dat hij er tegen AZ bij is, maar het is afwachten", geeft de trainer aan, die in ieder geval lijkt te zeggen tegen de supporters van Ajax dat er geen zorgen hoeven zijn over langdurige afwezigheid van Brobbey.

Artikel gaat verder onder video

Het is voor Ajax afwachten of naast Brobbey middenvelder Jordan Henderson inzetbaar is. De Engelsman moest het duel in Noorwegen laten schieten wegens een liesblessure. De komende dagen zal moeten uitwijzen of de verdedigende middenvelder zondag inzetbaar is in Alkmaar. Van 't Schip heeft zich na afloop van de wedstrijd tegen Bodø/Glimt niet verder uitgelaten over de blessure van Henderson.