Ajax-supporters krijgen fantastisch bericht vanuit vliegtuig richting Noorwegen

keert donderdagavond terug in de wedstrijdselectie van Ajax. De aanvaller moest de wedstrijd van zondag tegen NEC in de Eredivisie laten schieten wegens een blessure, maar behoort tot de selectie voor het duel tegen Bodø/Glimt. De aanvaller lijkt fit genoeg om te starten.

De terugkeer van Berghuis bij de wedstrijdselectie van Ajax is uitstekend nieuws voor de Amsterdammers, aangezien de afwezigheid van Berghuis en Steven Bergwijn (nog niet inzetbaar) zondagmiddag merkbaar was tegen NEC. De huidige nummer vijf van de Eredivisie begon met Jayden Banel en Kristian Hlynsson op de flank tegen de Nijmeegse club, wat een negatieve invloed had op het spel.

Artikel gaat verder onder video

Met Berghuis keert er kwaliteit, creativiteit en ervaring terug voor de ploeg van John van 't Schip. Hoewel de routinier ook niet constant en goed genoeg presteert, is Berghuis bepalend voor dit Ajax, aangezien de Amsterdammers over geen goede alternatieven beschikken. Een week geleden maakte hij op fraaie wijze de gelijkmaker in het thuisduel tegen Bodø/Glimt. Donderdagavond om 18.45 uur wacht de return in Noorwegen.