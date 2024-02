Ajax-supporters krijgen hoopvol bericht over inzetbaarheid van toptalent

Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International is woensdagavond met een hoopvol bericht naar buiten gekomen over de inzetbaarheid van . Het Belgische toptalent van Ajax liep in de wedstrijd van de beloften tegen FC Den Bosch een ernstige blessure op, maar hoopt spoedig weer met de groep te kunnen trainen.

Godts liep in begin december een blessure op in het uitduel van Jong Ajax tegen FC Den Bosch. De Belgische aanvaller heeft een scheurtje in zijn hamstring opgelopen, wat hem inmiddels al lange tijd aan de kant houdt. De aanvaller revalideert goed en hoopt snel weer op het veld te staan, zo weet Van Duijn. Over een aantal weken zou de talentvolle vleugelspeler weer moeten aansluiten bij de ploeg van John van 't Schip.

"Wat betreft Mika Godts: speler zet belangrijke stappen in herstel", schrijft de journalist van Voetbal International op X. "Hoopt binnen enkele weken weer met de groep te kunnen trainen", meldt Van Duijn. Godts staat bij Ajax te boeken als een groot talent, die zijn minuten kan maken bij Jong Ajax, maar ook Van 't Schip bij Ajax 1 meer opties kan geven in de voorhoede.