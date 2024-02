Ajax-supporters zijn woedend en vol ongeloof na opduiken van nieuwe beelden: 'Zwaar bestolen!'

Ajax had het geluk zondagmiddag tegen SC Heerenveen niet aan haar kant, zo bleek wel in de slotfase va de matige wedstrijd van de Amsterdammers toen millimeterwerk voorkwam dat het duel eindigde in een remise. Supporters van Ajax zagen een zuiver doelpunt, maar VAR Ingmar Oostrom had het bewijs niet om een doelpunt toe te kennen. Een foto van Ajax op sociale media zorgt ervoor dat het gevoel dat Ajax bestolen is sterker wordt bij de supporters.

Op sociale media plaatst de Amsterdamse club zondagmiddag namelijk een paar foto's met daarbij de tekst: 'Op naar donderdag. Daarbij is door Ajax een nieuwe foto toegevoegd die nog niet eerder is laten zien rondom het discutabele moment in de absolute slotfase van de wedstrijd. Te zien is dat de bal de doellijn ruimschoots, zo niet geheel, heeft gepasseerd heeft. Bewijs is er echter niet.

In de reacties op Instagram reageren de supporters van Ajax in ieder geval duidelijk. In de ogen van de fans was het een zuiver doelpunt en had de ontmoeting in Friesland in 3-3 moeten eindigen: "Je ziet hier toch duidelijk dat de bal over de lijn is", schrijft een Ajax-supporter. die wel kritisch blijft: "Drie goals tegen krijgen kan gewoon niet", schrijft hij. "Bal dik over de lijn", schrift een ander.

Bekijk hieronder de desbetreffende foto: