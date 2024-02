Van 't Schip houdt Ajax-fans in spanning: 'Hij zou op zich kunnen starten, maar...'

Het is daags voor de tweede ontmoeting tussen FK Bodø/Glimt en Ajax in de tussenronde van de UEFA Conference League nog de vraag of fit genoeg is voor een basisplaats. Volgens John van ’t Schip zou de middenvelder ‘in principe’ kunnen starten, maar moet hij ook de negentig minuten kunnen volmaken.

Van den Boomen was tijdens de voorbereiding op dit seizoen een van de lichtpuntjes bij Ajax, maar verdween al na twee competitiewedstrijden uit de basiself van de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn. De middenvelder knokte zich na het vertrek van Steijn en de aanstelling van Van ’t Schip terug naar een plek bij de eerste elf. Hij was in de thuiswedstrijden tegen FC Volendam en sc Heerenveen een van de uitblinkers, maar raakte helaas voor Ajax in de aanloop naar het duel met Brighton & Hove Albion in de Europa League geblesseerd aan zijn knie.

Artikel gaat verder onder video

Ajax hoopte Van den Boomen tijdens het trainingskamp in Spanje weer op het trainingsveld te kunnen begroeten, maar dat kwam voor hem nog te vroeg. De eerste competitiewedstrijden na de winterstop moest hij nog aan zich voorbij laten gaan. De Noord-Brabander keerde vorige week in de heenwedstrijd tegen Bodø/Glimt terug binnen de lijnen en was meteen trefzeker. Van den Boomen maakte ook tegen NEC als invaller zijn opwachting en daags voor het tweede treffen met de Noren is het de vraag of hij klaar is voor een basisplaats. “Branco is in principe gewoon fit, maar Branco is ook een speler waarbij je je afvraagt of hij de negentig minuten gaat halen op kunstgras”, zei Van ’t Schip woensdagavond op de persconferentie.

Van den Boomen is nog maar net hersteld van een langdurige knieblessure en Van ’t Schip zal dan ook geen onnodige risico’s met hem willen nemen. Ajax lijkt de middenvelder immers nog heel goed te kunnen gebruiken in de strijd om de Europese plekken. “Hij heeft een knieoperatie gehad, dus daar zijn wel vraagtekens”, stelt Van ’t Schip. Op de vraag of Van den Boomen donderdagavond kan starten reageert Van ’t Schip dat het ‘op zich’ zou kunnen, maar dat hij wel negentig minuten moet kunnen spelen. Van den Boomen, die na vorig seizoen transfervrij de overstap maakte van Toulouse naar Ajax, zei in de aanloop naar het thuisduel met NEC nog dat hij hooguit een helft kon spelen. Hij kwam in minuut 65 binnen de lijnen voor Kenneth Taylor.

Waar Van den Boomen zijn ploeg een paar dagen eerder nog hielp aan een remise in de Conference League, kon hij zondag niet voorkomen dat er duur puntenverlies werd geleden. Ajax hoopt zich donderdagavond te herstellen door kwalificatie voor de achtste finales van de Conference League veilig te stellen. Na de 2-2 in Amsterdam weet de huidige nummer vijf van de Eredivisie wat het op bezoek bij Bodø/Glimt te doen staat.