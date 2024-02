Ajax Vrouwen kennen volgende Champions League-tegenstander

De Ajax Vrouwen nemen het in de kwartfinale van de Women's Champions League op tegen Chelsea. De ploeg van trainer Suzanne Bakker begint op 19 of 20 maart aanstaande met een thuisduel aan de confrontatie met de koploper van Engeland.

Vorige week plaatste Ajax zich als eerste Nederlandse club ooit voor de knock-outfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi voor vrouwen. De Amsterdammers verbaasden vriend en vijand door de loodzware groep, waarin de club werd gekoppeld aan Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma, te doorstaan. Daarom ging Ajax dinsdag de koker in voor de loting van de kwartfinale, die werd verricht in het Zwitserse Nyon.

Artikel gaat verder onder video

Ajax wist op voorhand dat het Chelsea, FC Barcelona óf Olympique Lyon zou treffen. Het werd dus de Engelse club, die eerste werd in groep D van het toernooi. Daarmee hielden de Londenaren onder meer Real Madrid achter zich. Ajax begint als club uit pot 2 met een thuisduel, dat wordt gespeeld op 19 of 20 maart, een week later gaat de ploeg van Bakker op bezoek in Londen.

Volledige loting kwartfinale Champions League

SK Brann - FC Barcelona

SL Benfica - Olympique Lyon

Ajax - Chelsea

BK Häcken - Paris Saint-Germain