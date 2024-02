Alfred Schreuder onthult: Ajax was zeer concreet in de markt voor uitblinkende Feyenoorder

Alfred Schreuder heeft woensdag duidelijk gemaakt dat Ajax in het verleden heel concreet in de markt is geweest voor Feyenoord-verdediger . In gesprek met Voetbal International laat de oud-trainer van de Amsterdammers zijn licht schijnen op de ontwikkeling van Ahmetcan Kaplan, maar gaat hij ook in op Beelen. Ajax greep uiteindelijk naast zijn komst.

Onlangs werd Ajax al gelinkt aan Beelen, want voormalig PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder had hem getipt bij de Amsterdammers, waar zijn broer als hoofdtrainer werkzaam was. Ajax heeft in het verleden ook concreet werk gemaakt van de komst van Beelen, vertelt Alfred Schreuder tegen Voetbal International: "We wilden Kaplan halen voor de toekomst, net als Thomas Beelen", begint de oud-trainer van Ajax. "Die konden we in de winterstop overnemen van PEC Zwolle omdat de kans groot was dat Jurriën Timber weg zou gaan. We hebben gepusht voor Thomas, maar uiteindelijk is dat niet gelukt."

Achteraf is het mislopen van Beelen pijnlijk geweest voor Ajax, want de centrale verdediger maakt momenteel furore bij Feyenoord. Beelen begon het seizoen als wisselspeler, maar kreeg door blessures van Gernot Trauner steeds meer kansen. Onlangs hield hij zich uitstekend staande in het tweeluik tussen Feyenoord en AS Roma in de Europa League, waarin de Rotterdammers uiteindelijk wel aan het kortste eind trokken.

Naast Beelen was in de periode dat Schreuder werkzaam was bij Ajax ook Micky van de Ven in beeld. Al snel bleek dat de geboren Volendammer, toen actief bij Wolfsburg, niet haalbaar was: We hadden interesse in Micky van de Ven, maar die bleek te duur. Of we Kaplan konden krijgen, was afhankelijk van een vertrek van Perr Schuurs", gaat Schreuder verder. "Vanwege zijn perspectief bij Ajax wilde hij graag de stap naar Torino maken en daar had ik begrip voor. Met het geld dat we voor Perr kregen, konden we Kaplan kopen. Hij is een jongen die er ook heel goed op stond bij andere Europese clubs."