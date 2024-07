Feyenoord beloont stormachtige doorbraak: verdediger tekent bij tot medio 2028

Feyenoord heeft het contract van verdediger opengebroken en verlengd tot medio 2028, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. De 23-jarige stopper kwam vorig seizoen over van PEC Zwolle, veroverde na de winterstop door een blessure van concurrent Gernot Trauner een basisplaats en stond die vervolgens niet meer af.

Beelen tekende in de zomer van 2023 een contract tot medio 2027, maar ligt nu dus een jaar langer vast. "Vanuit Feyenoord is het een mooi gebaar om met me te willen verlengen, dus dat voelt sowieso goed", zegt de verdediger op de clubsite. "Ik zit hier ook op m’n plek. Afgelopen half jaar heb ik al veel gespeeld, de nodige mooie momenten meegemaakt en de beker gewonnen. Komend seizoen gaan we weer de Champions League in en willen we daarnaast ook meedoen om de prijzen", kondigt Beelen aan.

Met slechts 33 wedstrijden voor PEC achter zijn naam maakte Beelen afgelopen zomer samen met ploeggenoot Thomas van de Belt de overstap van Zwolle naar Rotterdam-Zuid. Waar laatstgenoemde alweer mag vertrekken bij Feyenoord, maakte Beelen dus een stormachtige ontwikkeling door. De verdediger werd in februari basisspeler en stond zijn plek in de defensie niet meer af. Van de 26 wedstrijden die hij in alle competities speelde voor de Stadionclub, ging alleen het Champions League-duel bij Celtic verloren (2-1).

Na het vertrek van trainer Arne Slot naar Liverpool, hoopt Feyenoord komend seizoen onder Brian Priske weer mee te doen om de prijzen. "Naar die uitdaging kijk ik ontzettend uit", zegt Beelen. "En naar alle supporters, van wie ik vorig jaar al heel veel steun heb gevoeld. Ik heb heel veel zin om weer in De Kuip te spelen en hen daar te zien."

𝐖𝐡𝐚𝐭’𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐠 with Thomas Beelen… 👀 pic.twitter.com/bmQYvSJtGN — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 24, 2024

