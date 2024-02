Almere City kruipt richting linkerrijtje, emotionele Driouech kan geen potten breken

Almere City heeft Excelsior gepasseerd op de ranglijst dankzij een overwinning in het onderlinge duel. In een wedstrijd die nooit echt los kwam won de ploeg van Alex Pastoor nipt. Excelsior kwam via Troy Parrott nog wel op voorsprong, maar zag Almere daarna langszij komen: 2-1. Voor Almere City waren Stije Resink en Jochem Ritmeester van de Kamp trefzeker.

Bij Excelsior maakte Kik Pieri zijn rentree in de basis na maandenlang blessureleed. Trainer Marinus Dijkhuizen had gekozen voor een 5-3-2-formatie en voor een andere manier van spelen in verband met de staat van het veld in Almere. In de wedstrijdselectie was nog geen plaats ingeruimd voor Lance Duijvestijn, die afgelopen week overkwam van Almere City. Bij Almere City keerde Faïz Mattoir na zeventien maanden afwezigheid terug in de wedstrijdselectie en was Sherel Floranus afwezig vanwege een schorsing.

Beide teams gingen voorzichtig van start in Almere. City had het meeste de bal, maar werd ondanks enkele corners nauwelijks gevaarlijk. Dat gold ook voor Excelsior, waardoor de beginfase er een was om snel te vergeten. In de 26e minuut verloor Peer Koopmeiners echter in zijn eigen strafschopgebied de bal aan Excelsior back Siebe Horemans, die vervolgens Troy Parrott en niet te missen kans bood. Dat deed de Ier ook niet en daardoor kwam Excelsior volledig tegen de verhouding in op voorsprong: 0-1. Daarna ging Almere op zoek naar de gelijkmaker, maar wist het moeilijk tot kansen te komen. Jochem Ritmeester van de Kamp was met een schot op de paal dichtbij en vlak voor rust was het dan toch raak voor Almere. Peer Koopmeiners mocht een vrije trap aan de zijkant van het veld nemen. Zijn strakke voorzet bereikte Stije Resink, die op twee meter van het doel ongehinderd binnen mocht koppen: 1-1. Dat was tevens de ruststand.

Na rust was hetzelfde spelbeeld te zien. Beide teams waren niet in staat om de tegenstander hun wil op te leggen. Dat resulteerde in een enorm saai schouwspel met nauwelijks opwindende momenten voor beide doelen. Niets wees er op dat een van de ploegen ging scoren, maar uit een verre ingooi van Joey Jacobs kreeg Ritmeester van de Kamp de bal ineens voor zijn voeten. Hij draaide kort richting het doel van Excelsior en schoot toen via het achterwerk van Casper Widell in het doel, Stijn van Gassel kansloos latend: 2-1.

Waar je daarna wellicht een offensief zou verwachten van Excelsior bleef dat uit. De Rotterdammers konden geen vuist maken en kwamen nauwelijks in de buurt van het doel van Almere City. Almere zelf creëerde ook weinig, waardoor de wedstrijd als een nachtkaars uit ging en Almere de drie punten in eigen huis hield. Daarmee gaat de ploeg van Alex Pastoor over Excelsior heen op de ranglijst en lijken de degradatiezorgen voorlopig ver weg. Almere staat elfde, met hetzelfde puntenaantal als nummer negen PEC Zwolle.

Couhaib Driouech maakt geen indruk

Bij Excelsior had Couhaib Driouech een basisplaats, daags nadat PSV en Feyenoord zonder succes streden om zijn komst. 's Avonds laat belde Driouech naar zijn trainer Marinus Dijkhuizen, vertelde Dijkhuizen voor de aftrap aan ESPN. "Hij zei: trainer, het is geklapt. Ik ben heel teleurgesteld, maar ik wil er morgen bij zijn. Ik wil eigenlijk ook spelen. Het is aan u. Dat vind ik geweldig, als je zo'n mentaliteit hebt. Hij heeft afgelopen week namelijk amper getraind." Driouech kon geen potten breken in Almere en werd gewisseld in minuut 74.