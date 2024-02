Keiharde kritiek tijdens Nederland-Duitsland: 'Dat zij elke wedstrijd wordt opgesteld is onvoorstelbaar'

De Oranje Leeuwinnen hopen zich woensdagavond ten koste van Duitsland te verzekeren van deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Dat moeten ze zien te bewerkstelligen zonder sterspeler Vivianne Miedema, die niet fit genoeg is om in actie te komen. Lieke Martens is wél van de partij, maar is al jaren niet meer de speler die ze tijdens de succesvolle eindtoernooien was. Kijkers vragen zich serieus af waarom bondscoach Andries Jonker haar desondanks blijft opstellen.

Oranje verzekerde zich eind vorig jaar op krankzinnige wijze van deelname aan de Final Four van de Nations League. Om er ook met een ticket voor de Olympische Spelen aan de haal te gaan, moest het óf zich plaatsen voor de finale van de Nations League óf hopen dat Frankrijk dat zou doen en zelf de troostfinale winnen. De formatie van Jonker was afgelopen vrijdag kansloos tegen wereldkampioen Spanje, maar doordat Frankrijk won van Duitsland krijgt het woensdagavond nóg een kans om kwalificatie voor de Spelen af te dwingen.

Dat belooft geen makkie te worden. Duitsland is er evenals Nederland alles aan gelegen om komende zomer naar Frankrijk af te reizen en de ploeg van Jonker heeft het dan ook lastig in de eerste helft. De Duisters waren met een bal op de paal zelfs het dichtst bij de openingstreffer. De Leeuwinnen kunnen vooralsnog geen potten breken en dat geldt vooral voor Martens. De aanvaller werd in 2017 Europees Kampioen met Oranje en kreeg tevens de prijs voor beste speelster van het toernooi. Ze werd vervolgens ook nog eens uitgeroepen tot Europees voetbalster van het Jaar én van de wereld. Maar de laatste jaren gaat het zeker niet meer van een leien dakje bij Martens.

De vleugelspeler slaagt er niet meer in om Oranje bij de hand te nemen. Dat lukt dus ook niet tegen de Duitsers. “De ster van de Oranje Leeuwinnen Martens denkt op status te kunnen voetballen én dus duels half of nog slapper in te gaan. Zo werkt het niet (meer). Ze kennen jou en de rest heeft stappen gemaakt, voorwaarts”, zo schrijft iemand op X. “Dat Martens elke wedstrijd wordt opgesteld is onvoorstelbaar”, klinkt het zelfs. Een ander schrijft dat Martens ‘tegenwoordig niet zoveel positiefs meer doet op een voetbalveld’ en ‘geen schim is van de voetbalster die zij ooit was’.