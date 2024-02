Feyenoord reikt Oranje Leeuwinnen helpende hand toe: 'We zijn Feyenoord dankbaar'

Eigenlijk stonden de halve finales van de KNVB Beker op de planning voor dinsdag 27 en woensdag 28 februari, maar in overleg met de deelnemende clubs is gesleuteld aan de planning. Het tweede halvefinaleduel, tussen Feyenoord en FC Groningen, vindt plaats op donderdag 29 februari. Daardoor hebben de Oranje Leeuwinnen woensdagavond geen kijkcijferconcurrentie van de KNVB Beker.

Op dinsdag strijden SC Cambuur en NEC om de eerste finaleplek. Een dag later komen de Oranje Leeuwinnen in actie in het Abe Lenstra Stadion. Ze spelen dan de finale of de troostfinale van de Nations League. In die wedstrijd staat mogelijk een ticket voor de Olympische Spelen op het spel. Dat ticket heeft Oranje sowieso al in handen als er vrijdag in de halve finale wordt gewonnen van Spanje. Bij verlies is er nog kans op kwalificatie, mits Duitsland de finale ook niet bereikt. Dan zou in de troostfinale Nederland – Duitsland een ticket worden verdeeld.

Artikel gaat verder onder video

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee is blij met de nieuwe programmering van de KNVB Beker en dankt Feyenoord in het bijzonder. “Je moet er niet aan denken dat Nederland - Duitsland gaat om het Olympische ticket en dat er concurrentie is van Feyenoord – Groningen”, zegt hij tegen Voetbal International. “Wij zijn Feyenoord dankbaar voor het meedenken.”