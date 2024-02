Leeuwinnen worden overklast door Spanje en vestigen hoop op herkansing in Heerenveen

Het Nederlands vrouwenelftal heeft vrijdagavond geen revanche kunnen nemen op Spanje. In de halve finale van de Nations League was La Roja te sterk, net als in de kwartfinale van het afgelopen WK. Maar waar Spanje destijds een verlenging nodig had, was Oranje vrijdagavond geen partij: 3-0. Omdat Frankrijk de andere halve finale won van Duitsland, maakt Nederland nog kans op deelname aan de Olympische Spelen. Woensdag staat in de troostfinale tegen Duitsland in het Abe Lenstra Stadion een ticket op het spel.

Vooraf was de stemming nog positief bij Oranje. Want voor het eerst sinds ze eind 2022 een zware knieblessure opliep, stond Vivianne Miedema in de basiself. Ook de inzetbaarheid van Jackie Groenen was een meevaller voor Oranje, nadat ze donderdag de training niet kon afmaken. De meevallers bleken op het veld weinig waard. De allereerste kans van de wedstrijd was weliswaar voor Oranje – Esmee Brugts schoot naast – maar daarna dicteerde Spanje.

Het was met name opvallend dat Salma Paralluelo niet tot scoren kwam, want de aanvaller van Barcelona kreeg kans na kans. Ze schoof de bal in de achtste minuut voorlangs, stuitte een minuut later op Daphne van Domselaar nadat de keeper de bal prompt inleverde bij de Spanjaarden, waagde halverwege de eerste helft een afstandsschot én verscheen vlak daarna weer voor Van Domselaar, die redding bracht.

Het was uiteindelijk Jenifer Hermoso die het krachtsverschil te gelde maakte. Ze wurmde zich in het strafschopgebied op behendige wijze tussen enkele verdedigers van Oranje en vond de ruimte voor een schot: 1-0. Op slag van rust verdubbelde Aitana Bonmati de score. De Ballon d’Or-winnaar van 2023 dook na een voorzet van Mariona Caldentey op voor Groenen en zette de 2-0 op het scorebord.

In de tweede helft was er aanzienlijk minder gevaar voor beide doelen. Spanje haalde de voet van het gaspedaal, totdat het in de slotfase weer wat aanzette. Op opmerkelijke wijze bepaalde de regerend wereldkampioen de eindstand op 3-0. Na een lage voorzet van Ona Batlle speelde Paralluelo de bal in het strafschopgebied tegen de eigen arm, waarna Alba Redondo uiteindelijk de toegesnelde Batlle bereikte. Die kwam in de klutssituatie tot scoren. De VAR boog zich over de beelden, maar zag geen reden de treffer te annuleren.

Frankrijk – Duitsland

Oranje wist dat een nederlaag tegen Spanje niet fataal hoefde te zijn. De hoop was gevestigd op Frankrijk, dat als gastland automatisch is gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. De Fransen dienden te winnen van Duitsland, zodat tijdens de troostfinale tussen Nederland en Duitsland een ticket te verdelen zou zijn. In de slotfase van de eerste helft scoorden Kadidiatou Diani en Sakina Karchaoui (strafschop), waardoor er geen vuiltje aan de lucht leek. Giulia Gwinn bracht de spanning terug met een overtuigende strafschop in minuut 82, maar Frankrijk hield de voorsprong vast.