Anwar El Ghazi doet voorspelling over Aston Villa - Ajax

De Conference League-loting bracht twee oude clubs van samen: Ajax neemt het in de achtste finale op tegen Aston Villa. Op sociaal medium X wordt El Ghazi gevraagd om een voorspelling te doen.

El Ghazi zet zijn geld op Aston Villa. "Mijn twee favoriete clubs tegen elkaar. Het wordt een zware wedstrijd voor allebei, maar ik denk dat Aston Villa sterker is." El Ghazi speelde tussen 2014 en 2017 voor Ajax en van 2018 tot 2022 voor Aston Villa. Momenteel is hij clubloos, nadat zijn contract bij 1. FSV Mainz 05 werd verscheurd in de nasleep van uitlatingen van El Ghazi over het conflict tussen Israël en Hamas.

Reactie John van ’t Schip

Artikel gaat verder onder video

Ook Ajax-trainer John van ’t Schip heeft gereageerd op de loting. Hij denkt dat Ajax de zwaarst mogelijke tegenstander heeft getroffen. “Er zijn natuurlijk altijd clubs die sterk worden geacht en die misschien als iets minder sterk worden gezien. Aston Villa was in die hele poule denk ik wel de sterkste. Ze spelen in de Premier League, ze staan op dit moment vierde en gaan voor Champions League-voetbal”, zegt Van ’t Schip tegen Ajax TV.

Van 't Schip ziet ook een mooie kant aan de loting. Het is een aantrekkelijker affiche dan Bodø/Glimt-uit, zo lijkt hij aan te geven. "Aston Villa komt natuurlijk uit Birmingham, dat is een grote stad, dus ook weer heel anders. Maar wel in het mekka van het voetbal, in Engeland. Het is een mooi affiche."

My 2 favourite teams against each other. It will be a tough game but I think Aston Villa is stronger. — Anwar El Ghazi (@elghazi1995) February 23, 2024