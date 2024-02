Ar'jany Martha zwaar aangeslagen na pijnlijke vraag over Ajax: ‘Arme jongen, hij moet bijna huilen’

Ar'jany Martha is in rap tempo behoorlijk in de pikorde gekelderd bij Ajax. De linkervleugelverdediger moest maandagavond met de beloftenploeg van de Amsterdammers in de Keuken Kampioen Divisie meedoen tegen Telstar (0-3 verlies), nadat hij de laatste weken razendsnel uit de gradatie raakte in de hoofdmacht.

Martha was op 18 februari nog invaller namens Ajax in de wedstrijd tegen NEC (2-2). Vervolgens werd hij door hoofdtrainer John van ’t Schip buiten de wedstrijdselectie gelaten voor de return in de Conference League tegen Bodø/Glimt (1-2). "We zijn een professionele club, geen liefdadigheidsinstelling waar je zomaar wordt meegenomen. Je moet presteren en goed spelen. Dat deed hij duidelijk niet”, was Van ’t Schip op een persconferentie vorige week hard over Martha. “Het gaat er ook om hoe een speler op het veld staat. Dat was in zijn geval niet goed genoeg. We hadden niet het gevoel dat er iemand stond die er vol voor ging, om wat voor reden dan ook. Daarom hebben we besloten dat hij niet meegaat."

Vervolgens werd Martha ook voor het duel van afgelopen zondag met AZ (2-0 nederlaag) niet opgenomen in de selectie van Van ’t Schip, waardoor hij zich maandag moest melden op De Toekomst voor de wedstrijd van Jong Ajax tegen Telstar. Na afloop stond Martha Wouter Bouwman te woord voor de camera van ESPN. De verslaggever van de betaalzender vroeg zich af of de twintigjarige linkspoot ‘zich extra wilde laten zien’.

“Het is niet dat ik mezelf extra wilde laten zien. Ik moet gewoon doen wat ik altijd doe. En daar houd ik me aan”, reageerde Martha zichtbaar aangeslagen. Bouwman vroeg de verdediger vervolgens hoe hij de uitlatingen van Van ’t Schip in aanloop naar de wedstrijd tegen Bodø/Glimt heeft beleefd. “Ik heb het liever alleen over de wedstrijd”, antwoordde Martha kortaf.

Bouwman nam daar echter geen genoegen mee en zei Martha dat hij vooral benieuwd was naar diens gevoel over de situatie. “Het is gewoon een harde wereld. Je moet het gewoon accepteren en doorgaan. Zo gaat het nu eenmaal. De voetbalwereld is hard. Gewoon accepteren en doorgaan”, aldus Martha, die naar eigen zeggen een heldere boodschap heeft meegekregen van Van ’t Schip: “Ik moet gewoon mijn ding blijven doen en dan kom ik er wel.”