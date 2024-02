Ajax gewild in Engeland en België, aan vertrouwen geen gebrek: 'Favoriet tegen elke ploeg'

Hoewel Ajax in het tweeluik met FK Bodø/Glimt een erg bedroevende indruk maakte en zich met veel meer geluk dan wijsheid heeft geplaatst voor de achtste finales van de Conference League, staat de club er buiten de landsgrenzen nog altijd goed op. Sportief weliswaar wat minder, maar supporters van Aston Villa en Club Brugge zouden het om andere redenen leuk vinden als hun favoriete ploeg wordt gekoppeld aan de Amsterdammers.

Ajax was voor het tweeluik met Bodø in elk geval op papier de favoriet om door te gaan, maar daarvan kwam in de realiteit heel weinig terecht. De Noren hadden in zowel de heenwedstrijd als de return veruit het beste van het spel, maar vergaten in beide wedstrijden zichzelf te belonen. Ajax trok dankzij een gelukstreffer van Kenneth Taylor aan het langste eind en verzekerde zich zodoende van een plek bij de laatste zestien in de Conference League. De Amsterdammers krijgen vrijdagmiddag te horen tegen wie ze het volgende maand moeten opnemen. Aston Villa, Club Brugge, Fenerbahçe, Fiorentina, Lille OSC, Maccabi Tel Aviv, PAOK Saloniki óf Viktoria Plzen rolt uit de koker.

Niet alleen Ajax en z’n supporters wachten met spanning op de uitkomst van de loting. Dat geldt natuurlijk ook voor de fans van de hierboven genoemde clubs. Op X wordt er al druk gespeculeerd over welke ploeg zij het liefst uit de koker zien komen. Het socialmediateam van Aston Villa vraagt z’n volgers een screenshot te maken van de tegenstander die zij ‘loten’ en die vervolgens te delen onder de tweet. Het logo van Ajax zien we regelmatig terug. Dat betekent niet meteen dat Aston Villa-fans op een tweeluik met Ajax zitten te wachten, al geeft een aantal wel degelijk aan te hopen op een dubbele ontmoeting met de Amsterdammers. “Oké, ik ben behoorlijk onder de indruk. Ik kreeg bij de eerste keer de club die ik wil. Een van de betere teams, let’s get it out the way”, schrijft iemand.

Club Brugge

Ook in België zien ze een confrontatie met de huidige nummer vijf van de Eredivisie wel zitten. Club Brugge veroverde in de groepsfase van de Conference League zestien van de achttien te behalen punten, scoorde vijftien keer en kreeg slechts drie treffers om de oren. Aan vertrouwen geen gebrek dus bij de huidige nummer drie van de Jupiler Pro League. “Favoriet tegen elke ploeg. Kwalificatie altijd een must”, tweet journalist Jarno Bertho van VTM Nieuws. Zo denkt niet iedereen erover. “Favoriet tegen Ajax? Zou toch niet zo zeker zijn…”, reageert iemand. Maar het bedroevende optreden van Ajax in de vorige ronde is in België niet onopgemerkt gebleven. “Ajax is dit seizoen echt niet wat het andere jaren was. Hebben het twee wedstrijden ook gewoon zeer moeilijk gehad tegen Bodø. Een Bodø waar Club het vooral in Noorwegen moeilijk tegen had.”

Club Brugge stond in de groepsfase nog tegenover de Noren. De ontmoeting in Noorwegen eindigde in een 0-1 overwinning, thuis werd het 3-1. Alleen al op basis daarvan achten Club Brugge-fans hun ploeg kansrijk tegen Ajax. “Ajax zou een leuk affiche zijn en toch mogelijk om door te stoten”, is iemand nog bescheiden. ‘En toch mogelijk’ is volgens een ander een ‘heel groot understatement’. “Ajax heeft met veel geluk doorgestoten tegen een Bodø dat al twee maanden geen competitieve wedstrijd had gespeeld.”

De loting voor de achtste finales van de Conference League begint om 13.00 uur.