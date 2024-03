Atlético wordt afgedroogd in Baskenland: Depay ziet avontuur in bekertoernooi met zijn ploeg eindigen

Het avontuur van het Atlético Madrid van in de Copa del Rey is voorbij na een afgetekende nederlaag tegen Athletic in Bilbao (3-0). In de heenwedstrijd verloor de club uit Madrid al met 0-1 in het eigen Stadio Metropolitano, Atléti wist dit in de terugwedstrijd niet om te draaien. De finale van het Spaanse bekertoernooi zal gaan tussen Athletic en RCD Mallorca.

Depay begon in terugwedstrijd op de bank bij Atlético, maar viel in de 54e minuut in. Op dat moment stond de ploeg van trainer Diego Simeone al op een 2-0 achterstand, met dank aan de gebroeders Williams. De jongste van de twee, Iñaki Williams, nam de bal na een klein kwartier op de pantoffel en schoot de 1-0 snoeihard binnen op aangeven van zijn oudere broer Nico. Opvallend genoeg knalde Nico vlak voor rust de tweede treffer binnen, waarbij Iñaki tekende voor de assist. In de tweede helft werd het zelfs nog 3-0 door toedoen van Gorka Guruzeta.

In de competitie gaat het ook niet per se geweldig voor de Madrileense club. In Spanje hebben de vier hoogst geklasseerde clubs aan het einde van het seizoen recht op Champions League-deelname. De ploeg van Diego Simeone staat precies op de vierde plek, maar wordt op de hielen gezeten door de club waarvan donderdag werd verloren: Athletic.