Pech blijft Memphis achtervolgen: Atlético komt met slecht nieuws voor kraker tegen Real Madrid

Atlético Madrid moet het woensdagavond in de halve finale tegen Real Madrid in de strijd om een plekje in de finale van de Spaanse Supercup doen zonder . De Nederlander kampt met 'ongemakken' en kan daardoor niet in actie komen tegen de rivaal. Het is een nieuwe domper voor Memphis, die eerder dit seizoen al een paar weken buitenspel stond met een spierblessure.

Atlético verloste Memphis een jaar geleden van zijn reserverol bij FC Barcelona, maar een succesvol huwelijk is het vooralsnog zeker niet. De oud-speler van onder meer PSV en Manchester United kende in eerste instantie nog een veelbelovend begin in de hoofdstad. Hij maakte op 12 februari tegen Celta de Vigo zijn eerste treffer en een paar weken later was hij in de thuiswedstrijd tegen Sevilla zelfs goed voor twee doelpunten. Een spierblessure gooide vervolgens echter roet in het eten. Memphis herstelde en was bij zijn rentree tegen Real Valladolid meteen weer trefzeker, maar door een kuitblessure miste hij de laatste zes competitieduels van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de huidige jaargang wordt de Oranje-international geplaagd door blessureleed. Memphis kende wederom een goede start. Een uitstekende zelfs, met twee doelpunten in de eerste drie competitiewedstrijden. Maar een spierblessure zorgde ervoor dat hij die start geen passend vervolg kon geven. Memphis maakte op 25 november zijn rentree binnen de lijnen, maar moest het de afgelopen weken vooral doen met invalbeurten. Scoren deed hij vier dagen geleden tweemaal in de bekerwedstrijd tegen CD Lugo. Daarmee tankte Memphis vertrouwen voor de kraker tegen Real Madrid in de halve finale van de Supercup, maar fysieke ongemakken houden hem dus aan de kant.

Naast Atlético Madrid en Memphis zal ook Ronald Koeman ongetwijfeld balen dat hij de aanvaller woensdagavond niet aan het werk kan zien. Memphis was gedurende Koeman zijn eerste termijn als bondscoach een van de absolute smaakmakers in het Nederlands elftal. Sinds de Groninger het stokje overnam van Louis van Gaal heeft Memphis echter weinig tot niets kunnen betekenen voor de nationale ploeg. Hij kwam vorig jaar tijdens de ontmoetingen met Frankrijk en Gibraltar in de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland nog wel in actie, maar wist in beide wedstrijden niet te scoren. Het thuisduel met Gibraltar op 27 maart is vooralsnog de laatste interland van Memphis. De acht wedstrijden die nadien volgden moest hij wegens blessureleed allemaal aan zich voorbij laten gaan.