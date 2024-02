Granit Xhaka fopt iedereen na goal op hilarische wijze, inclusief coach Xabi Alonso

Granit Xhaka van Bayer Leverkusen vierde zijn doelpunt op vrijdagavond tegen FSV Mainz 05 op hilarische wijze. De Zwitser schoot in de derde minuut heerlijk raak vanaf de rand van het zestienmetergebied en besloot te doen alsof hij geblesseerd was geraakt. Coach Xabi Alonso tuinde volledig in de grap van zijn middenvelder.

Na de wonderschone goal van Xhaka grijpt hij meteen naar zijn hamstring. De middenvelder wordt omhelsd door zijn teamgenoten, maar lijkt serieus in de problemen te zitten met een blessure. Uiteindelijk geeft hij toe dat er niks aan de hand is. Alonso is bezorgd, maar wanneer hij ziet dat het een geintje is, tovert hij een grote glimlach op zijn gezicht.

Bayer Leverkusen is de onbetwiste koploper van het huidige Bundesliga-seizoen. Mede door het doelpunt van de 31-jarige nummer 34 schrijft de ploeg uit het Ruhrgebied wéér drie punten bij. Het gat met Bayern München staat inmiddels al op elf punten. En dan te bedenken dat Bayern het zaterdag moet opnemen tegen het RB Leipzig van Xavi Simons.