'Liverpool legt eerste contacten met gedroomde opvolger Jürgen Klopp'

Liverpool heeft volgens Duitse media contact gelegd met Iñaki Ibáñez, de zaakwaarnemer van Xabi Alonso. De 42-jarige Spanjaard maakt dit seizoen indruk bij Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen en zou de voornaamste kandidaat zijn om na dit seizoen Jürgen Klopp op te volgen bij The Reds.

Volgens BILD heeft Liverpool Ibáñez gepolst over de mogelijkheid om Alonso deze zomer tot een overstap naar Engeland te bewegen. Ook de beleidsbepalers van Leverkusen zijn 'indirect' geïnformeerd over de belangstelling, schrijft journalist Christian Falk op X. Die club zou er echter vertrouwen in hebben dat Alonso de lokroep van de Engelse topclub, waarmee hij als speler in 2005 de Champions League won, zal gaan weerstaan. Zijn contract in Duitsland loopt nog door tot medio 2026.

Alonso sloot zijn voetballoopbaan, die hem van Real Sociedad via Liverpool naar Real Madrid leidde, in 2017 af als speler van Bayern München. Een jaar later ging hij aan de slag als jeugdtrainer bij De Koninklijke, waarna hij van 2019 tot 2022 het tweede elftal van Sociedad onder zijn hoede had. In oktober 2022 werd hij in Leverkusen aangesteld als opvolger van de ontslagen Gerardo Seoane. In zijn debuutseizoen leidde Alonso Die Werkself naar de zesde plaats in de Bundesliga, dit jaar gaat de club na 23 speelronden riant aan kop in de Duitse competitie.

Klopp maakte eind januari bekend dat hij komende zomer na liefst negen seizoenen vertrekt uit Liverpool. De Duitser kan nu al terugkijken op een uiterst succesvolle periode op Anfield, waarin hij onder meer een Engelse landstitel, de Champions League én een FA Cup in de wacht sleepte. Afgelopen weekend voegde hij daar de League Cup aan toe; daarnaast is Liverpool nog in de race voor drie andere prijzen. De club is koploper in de Premier League, speelt vandaag (woensdag) in de vijfde ronde van de FA Cup en treft in maart Sparta Praag in de achtste finales van de Europa League.