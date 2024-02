'Trainer die Barcelona in 2020 vernederde favoriet om Xavi op te volgen'

FC Barcelona is in de zoektocht naar een opvolger van hoofdtrainer Xavi, die vorige week aankondigde na dit seizoen te gaan vertrekken, uitgekomen bij de Duitser Hans-Dieter Flick, meestal Hansi genoemd. De momenteel werkloze coach was in 2020 nog verantwoordelijk voor zo'n beetje de allergrootste vernedering van de Catalaanse club aller tijden en zou nu 'bovenaan de lijst' staan om komende zomer aangesteld te worden bij de regerend kampioen van Spanje.

Flick werd in november 2019 aangesteld als opvolger van Niko Kovac bij Bayern München, onder wie hij al als assistent-trainer werkte. Hij leidde de Duitse Rekordmeister vervolgens naar de landstitel én de Champions League. De eindfase van dat toernooi werd destijds vanwege de corona-pandemie in zijn geheel in Lissabon gespeeld; in de kwartfinale werd Barcelona werkelijk vermorzeld door de Duitsers: 2-8. Een jaar later, na het winnen van zijn tweede landstitel als Bayern-trainer, stapte Flick ondanks een doorlopend contract op om vervolgens als bondscoach van Duitsland aan de slag te gaan. Dat werd geen succes: vanwege een serie slechte resultaten zette de DFB hem in september 2023 aan de kant.

Artikel gaat verder onder video

In Barcelona zijn ze Flick nog niet vergeten, meldt Sky-verslaggever Florian Plettenberg in zijn column voor Caught Offside. Daarin gaat hij in op de gevolgen van het aangekondigde vertrek van Jürgen Klopp, die Liverpool na negen seizoenen gaat verlaten. "Die aankondiging heeft ook consequenties in Duitsland", zegt Plettenberg. "Bayer Leverkusen houdt rekening met de mogelijkheid dat het Xabi Alonso kwijtraakt aan The Reds", vervolgt hij. De Spanjaard gaat momenteel met Die Werkself aan kop in de Bundesliga en heeft een verleden als speler van Liverpool, waardoor dat inderdaad een logische gedachte zou zijn. Leverkusen zou zich alvast oriënteren op een opvolger van Alonso en zou daarbij ook aan Flick hebben gedacht. "Maar de voormalig bondscoach staat bovenaan de lijst van Barcelona om Xavi op te volgen", weet Plettenberg. Eerder deze week werd ook Frank Rijkaard, al dan niet in combinatie met Marco van Basten, genoemd als kandidaat voor een tweede dienstverband in Barcelona.

Klopp als bondscoach?

Ook de toekomst van Klopp wordt door de journalist nog even onder de loep genomen. In Duitsland zou niemand geloven dat de 56-jarige trainer na zijn periode op Anfield niet meer als trainer aan het werk zou gaan. "In Duitsland hopen veel mensen dat hij op een bepaald moment trainer van de nationale ploeg wordt", zegt Plettenberg. "Maar: het bondscoachschap van Engeland zou hem ook aan moeten spreken." In een eventuele nieuwe functie zou Klopp zijn ene Liverpool-assistent, Peter Krawietz, meenemen. De ander, de Nederlander Pepijn Lijnders, hoopt op een nieuwe kans als hoofdtrainer in het betaald voetbal.