'FC Barcelona denkt aan hereniging met Rijkaard, ook Van Basten wordt genoemd'

Xavi Hernández maakte weliswaar nog maar een paar dagen geleden bekend dat hij na dit seizoen vertrekt als hoofdtrainer bij FC Barcelona, maar de club heeft de zoektocht naar een opvolger nu al op gang gezet. Verscheidene namen passeerden de afgelopen dagen al de revue en Marca komt woensdagmorgen met een wel heel opmerkelijk gerucht. Zo zou FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta toenadering hebben gezocht tot Frank Rijkaard.

Xavi loodste FC Barcelona vorig jaar nog naar de eerste landstitel sinds 2019, maar de resultaten in het huidige seizoen vallen behoorlijk tegen. In de competitie is de achterstand op koploper Real Madrid al fors opgelopen en in de Copa del Rey ging het onlangs mis tegen Athletic Club. Tel daar de kansloze nederlaag tegen Real Madrid in de eindstrijd om de Supercup én de 3-5 nederlaag tegen Villarreal van afgelopen zaterdag bij op en je kunt gerust stellen dat er sprake is van een crisis. Xavi trok zaterdagavond na de verliespartij tegen Villarreal al zijn conclusies en besloot dat een vertrek na dit seizoen voor alle partijen het beste is.

In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer heeft FC Barcelona-voorzitter Laporta dus onder andere Rijkaard op de korrel. Dat vertelt David Sánchez in Radio Marca. Rijkhaard heeft al een verleden bij FC Barcelona als hoofdtrainer. De Nederlander stond tussen 2003 en 2008 voor de groep in Catalonië en loodste de club onder meer naar de eindzege van de Champions League in 2006. Rijkaard trainde nadien nog Galatasaray en de nationale ploeg van Saudi-Arabië, maar is al sinds begin 2013 niet meer actief in het trainersvak. Hij lijkt dus niet meteen een serieuze kandidaat voor het hoofdtrainerschap bij FC Barcelona, maar volgens Sánchez is de deur niet helemaal gesloten.

In een poging Rijkaard in elk geval te laten nadenken over een rentree bij de Spaanse topclub, heeft Laporta naar verluidt de optie opgeworpen om Marco van Basten mee te nemen als assistent-trainer. Van Basten was in het verleden actief als hoofdtrainer bij Ajax, sc Heerenveen en AZ en was ook nog even assistent bij de Alkmaarders én het Nederlands elftal, waarvan hij tussen 2004 en 2008 bondscoach was.