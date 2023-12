Henk ten Cate maakt schitterend gebaar na verrassende carrièremove

Henk ten Cate, voormalig hoofdtrainer van onder meer Ajax en assistent van Frank Rijkaard bij FC Barcelona, is sinds deze week te zien in het tweede seizoen van de Videoland-serie Sleepers. De 69-jarige oefenmeester onthult dat het geld dat hij met zijn verrassende acteerklus ophaalt volledig ten goede komt aan een goed doel.

Ten Cate was eerder al te zien in de VPRO-kinderserie In Freudesnaam en speelt in Sleepers de rol van Jan-Willem, een medewerker van de Criminele Inlichten Eenheid (CIE). Hoofdrolspeler en medeproducent van de serie Robert de Hoog blijkt hem te hebben 'gescout' toen hij zijn opwachting maakte in een talkshow: "Hij zat te kijken naar een voetbalprogramma waarin ik met Ruud Gullit en Marco van Basten te gast was en dacht meteen: daar zit de Jan-Willem die ik zoek!", zegt Ten Cate in een interview met De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Samen met zijn vrouw Will had Ten Cate het eerste seizoen van de serie toevallig gezien, maar toen hij door productiemaatschappij Fremantle met een appje werd benaderd voor de rol dacht hij in eerste instantie aan een grap. "Ik dacht: ik weet niet wíe me in de maling neemt, maar hier trappen we niet in. Straks krijg ik Frans Bauer met Bananasplit op m'n dak, dus ik heb daar in eerste instantie niet op gereageerd." Een week later werd hij alsnog gebeld, waarna de trainer toehapte: "Wat kan het schelen, laten we het doen. Maar op één voorwaarde", vertelt Ten Cate.

Hij wilde namelijk geen 'echte acteur het brood uit de mond stoten', en dus wordt zijn salaris ("niet wat ik met voetballen en trainen gewend ben, haha") voor zijn acteerwerk rechtstreeks op de rekening van een goed doel gestort. "Amsterdammers voor Amsterdammers", legt Ten Cate uit. "Als iemand een wasmachine moet hebben die dat niet kan betalen, dan gaat dat uit die stichting", vertelt hij wat er met het geld gebeurt.