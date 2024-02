Bizarre anekdote: Van der Gijp kon niet geloven wat Advocaat zei na een vraag van Genee

Dick Advocaat laat als analist op tv niet altijd het achterste van zijn tong zien, zo stelt René van der Gijp. In de podcast KieftJansenEgmondGijp komt Van der Gijp met een opvallende anekdote over een gesprek dat hij voerde met Advocaat over .

“Dick is een topgozer. Op tv zegt hij niks, maar hij is zo aardig”, stelt Van der Gijp. “Ik stond een keer met hem en Johan Derksen te praten in de pauze van een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ik zeg tegen Dick: ‘Die De Ligt vind ik niet veel beter geworden dan in zijn tijd bij Ajax.’ Bij Ajax vond ik hem top, maar bij Juventus en Bayern München vind ik hem niet beter geworden. Dick zegt: ‘Nee, ik vind hem eerder slechter geworden.’ Ik antwoord: ‘Ja, dat vind ik ook, ik vind hem eerder slechter geworden.’”

Artikel gaat verder onder video

De twee heren zaten dus op één lijn over De Ligt. “Maar we gaan weer zitten en Wilfred Genee vraagt: ‘Hoe vond je De Ligt spelen?’ Dick zegt: ‘Nou, ik vind De Ligt de afgelopen jaren een stuk sterker geworden.’” Van der Gijp vraagt aan tafelgenoot Kees Jansma: “Kees, waar gaat het over?”

Volgens Jansma is het voor personen in de voetballerij lastig om altijd eerlijk te zijn. “Wij kennen John van ’t Schip bijvoorbeeld al van jongs af aan. Donderdag analyseerden we de wedstrijd van Ajax tegen Bodø/Glimt. Dan is het verdomd lastig om te zeggen dat het echt niet deugt. Dat hebben we wel gedaan, maar het is lastig.”

Steven Berghuis

Van der Gijp heeft vaker gezegd dat Advocaat niet altijd volledig transparant is. Zo beweerde Van der Gijp dat Advocaat bij Feyenoord niet door een deur kon met Steven Berghuis, die hem ‘het leven zuur’ gemaakt zou hebben. Dat herhaalt Van der Gijp maandag nog eens in de podcast. Wim Kieft reageert: “Advocaat vindt Berghuis een irritant ettertje, maar Berghuis was natuurlijk heel erg goed. Hij wil dan niet op tv zeggen dat Berghuis een lul is.”