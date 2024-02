Broederliefde wees Hato op andere optie: 'Maar hij droomde van Oranje'

De voetbalbond van Kaapverdië heeft via rapgroep Broederliefde contact gezocht met . De verdediger van Ajax heeft een moeder van Kaapverdische komaf en had daardoor voor Kaapverdië kunnen uitkomen. Hij koos echter voor een interlandcarrière bij Oranje.

Ruim voordat Hato in november 2023 zijn debuut maakte in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-6 zege), gooide Kaapverdië een hengel uit. De bond van Kaapverdië was ervan op de hoogte dat Hato bevriend was met de Broederliefde en besloot daarom om de hiphopgroep te benaderen.

“De Kaapverdiaanse voetbalbond liet weten dat ze een oogje op Hato hadden en graag met hem, zijn ouders en zijn kamp in contact wilden komen”, zegt rapper Emms van Broederliefde in de podcast CONVO. “Niet eens zozeer om hem gelijk bij de selectie te halen, maar gewoon puur om te laten weten dat ze interesse in hem hadden.”

Hato overlegde met zijn familie en bedankte uiteindelijk voor de interesse uit Kaapverdië. "Hij zei: ‘Ik respecteer en waardeer dat Kaapverdië mij benaderd heeft, maar mijn droom is om voor het Nederlands elftal uit te komen'", aldus Emms. Op 21 november deed hij een helft mee tegen Gibraltar; Hato hoopt met Oranje naar het EK te gaan in de zomer.

Hato verlengt contract bij Ajax

Woensdagnacht werd duidelijk dat Hato zijn contract bij Ajax gaat verlengen. De verdediger ligt momenteel vast tot medio 2025, maar lijkt volgens het Algemeen Dagblad te gaan bijtekenen tot de zomer van 2028. Volgens de berichtgeving moeten Hato en Ajax het alleen nog eens worden over wat laatste details, maar worden er geen grote problemen verwacht.