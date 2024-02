Cillessen droomt van de bekerfinale, maar is Ajax-blamage niet vergeten: 'Gebeuren gekke dingen'

denkt stiekem al aan Europees voetbal met zijn huidige club, NEC. Hij wist nog nooit de Nederlandse bekerfinale te keepen in zijn carrière. Cillessen werd landskampioen met Ajax, won de Johan Cruijff Schaal, maar kon de KNVB-beker niet toevoegen aan zijn prijzenkast. NEC neemt het in de halve finale op dinsdagavond op tegen SC Cambuur in Leeuwarden.

De enige herinnering die Cillessen heeft aan de Nederlandse bekerfinale is de 5-1 nederlaag met Ajax tegen PEC Zwolle. De NEC-keeper zat op de bank, en moest toekijken hoe Kenneth Vermeer de bal vijf keer uit het doel moest wissen. Toch heeft Cillessen wel ervaring met bekerfinales, maar dan in Spanje. “In Spanje heb ik er twee gewonnen en twee verloren. Met FC Barcelona heb ik tweemaal de beker gewonnen en één bekerfinale verloren. En ook met Valencia heb ik de bekerfinale verloren, maar toen zat ik op de bank”, vertelt Cillessen tegenover De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Cillessen kan dus voor het eerst de bekerfinale in Nederland gaan keepen, maar dan moet NEC wel afrekenen met Cambuur, wat niet zomaar gedaan is, zo weet ook de doelman. “Het is geen gemakkelijke wedstrijd, daar op het kunstgras in Leeuwarden. Een halve finale is sowieso nooit gemakkelijk, maar het zou wel hebben gescheeld als we thuis hadden kunnen spelen. Kunstgras is toch iets anders dan een goed grasveld, zoals wij dat bij NEC hebben.”

De ploeg uit Leeuwarden draait niet enorm goed in de Keuken Kampioen Divisie, maar dat hoeft niks te betekenen voor de halve finale van de beker, zo weet Cillessen. “Het publiek staat er ook altijd enorm fanatiek achter bij Cambuur, dus daar kunnen we ons ook op voorbereiden. In de competitie draaien ze niet heel goed, maar de beker is de beker, dus dat zegt niet zoveel. Hercules wint van Ajax, Cambuur wint van Vitesse. Er gebeuren altijd gekke dingen.”

NEC draait goed in de Eredivisie. De Gelderse ploeg staat zevende, en lijkt op koers te liggen voor Europees voetbal. Helemaal als de bekerwinnaar uit de top acht komt, want dan schuift het ticket voor de play-offs door. Europees voetbal klinkt Cillessen wel als muziek in de oren. “We zijn lekker bezig. Als ploeg hebben we het goed voor elkaar. We hebben het verlies van Magnus (Mattsson, red.) goed opgevangen. Die lijn willen we doortrekken. Het uiteindelijke doel in de competitie is om straks in de play-offs iets moois neer te zetten en Europees voetbal te halen.”