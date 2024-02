Heerenveen houdt stand: Ajax lijdt eerste competitienederlaag sinds aanstelling Van 't Schip

Ajax heeft voor het eerst sinds de aanstelling van John van 't Schip een Eredivisiewedstrijd verloren. In Friesland was sc Heerenveen met 3-2 te sterk voor de Amsterdammers, die nog wel terugkwamen van een 3-0 achterstand maar geen gelijkmaker meer wisten te forceren.

Ajax zat in een goede flow voorafgaande aan het treffen in Heerenveen. De ploeg was in de Eredivisie al meer dan drie maanden ongeslagen en hield PSV afgelopen week op een gelijkspel (1-1). Door het puntenverlies van AZ hadden de Amsterdammers tegen SC Heerenveen de mogelijkheid om met een overwinning naar plaats vier te stijgen. Daartoe kon trainer John van ‘t Schip echter niet beschikken over Devyne Rensch en Steven Bergwijn: wegens blessures werden zij vervangen door Carlos Forbs en Borna Sosa. Door de afwezigheid van de 26-jarige buitenspeler was Steven Berghuis de aanvoerder van de bezoekers.

Artikel gaat verder onder video

SC Heerenveen bevond zich juist in een negatieve serie, want sinds begin december werd er geen enkel competitieduel meer gewonnen. Bij de nummer dertien was er weer een basisplaats voor Thom Haye, die een winterse transfer naar Como zag afketsen. De 29-jarige middenvelder was na een minuut of twintig dichtbij een treffer, maar zag zijn vrije trap tegen de lat uiteenspatten. Dat was niet de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg: kort na het beginsignaal zag Osame Sahraoui zijn poging rakelings over vliegen, terwijl Pelle van Amersfoort na een afgeketste voorzet van Olivier Braude reeds de openingstreffer had aangetekend. De Friezen leken tot op het bot gemotiveerd en joegen Ajax enthousiast af. Verscheidene Ajacieden leken hierdoor spontaan last te krijgen van ‘harde voeten’, waardoor er vele ballen eenvoudig onderschept konden worden.

Na de mogelijkheid van Haye ramde Kristian Hlynsson de bal in de tegenstoot eveneens tegen de lat en begon SC Heerenveen achteruit te lopen. Even later was Borna Sosa dichtbij een treffer, maar zijn poging werd door Mickey van der Hart stijlvol uit de hoek geranseld. Ajax kreeg zo wel een paar kansen, maar het vertoonde aanvalsspel was weinig overtuigend. Er was weinig diepgang, zowel op de flanken als tussen de linies van de tegenstander. SC Heerenveen hield zo eenvoudig stand en kwam na een snelle omschakeling zelfs op een 2-0 voorsprong. Sahraoui schoot een voorzet van Braude in eerste instantie nog op zijn directe tegenstander, maar kon de bal vervolgens alsnog hard binnenschieten. Het slotakkoord van de eerste helft was van Hlynsson, maar zijn lage schuiver werd naast getikt.

Van ‘t Schip zal de nodige ideeën hebben gehad voor de tweede helft, maar na luttele seconden konden zijn plannen de prullenbak in. Na een waardeloze uittrap van Josip Sutalo schoot Luuk Brouwers de bal vanuit een lastige hoek op doel. Zijn poging werd gekeerd, maar vervolgens was de Ajax-defensie te laat om de inlopende Van Amersfoort van zijn tweede doelpunt te houden. Enkele minuten later was het aan de andere kant echter ook raak, toen een voorzet van Brian Brobbey door Pawel Bochniewicz ongelukkig in eigen doel werd gewerkt. De potige spits leek even later op weg naar een eigen treffer, maar werd door hevig hangen van Braude afgestopt. SC Heerenveen beging de nodige overtredingen om Ajax af te stoppen, en de Noorse back mocht van geluk spreken dat hij van Danny Makkelie slechts geel kreeg.

Later kreeg Brobbey wel de mogelijkheid om een goede poging te verzilveren, maar hij kopte de bal in vrijstaande positie naast. Eigenlijk was dat de enige grote kans die Ajax kreeg: pogingen van Kristian Hlynsson en de ingevallen Chuba Akpom waren ongevaarlijk. Veel kansen stierven bovendien in schoonheid door gebrekkige communicatie of matige voorzetten. Uiteindelijk viel de verdiende aansluitingstreffer wel, toen Tristan Gooijer de bal goed teruglegde op supersub Akpom. Vervolgens ging Ajax naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar tegen het teruggetrokken en tijdrekkende Heerenveen bleef de derde treffer uit, al was het in de absolute slotseconden nog even heel spannend. De VAR oordeelde echter dat een late gelijkmaker er niet kwam, omdat niet kon worden vastgesteld dat de bal de doellijn volledig had gepasseerd. Zo kunnen de Friezen weer wat omhoog kijken, terwijl Ajax niet profiteert van het Alkmaarse puntenverlies.