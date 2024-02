Cristiano Ronaldo laat zich gaan: Saudische voetbalbond start onderzoek naar 'obsceen gebaar'

is in de Saudi Pro League bezig aan een krankzinnig goed seizoen, maar is desondanks nog altijd niet geliefd in alle stadions. De Portugese vedette ging zondagavond met Al-Nassr op bezoek bij Al-Shabab. Met een doelpunt had hij een belangrijk aandeel in de 2-3 zege, maar na afloop gaat het vooral over een opmerkelijk gebaar richting het publiek. De Saudische voetbalbond zou er zelfs een onderzoek naar zijn gestart.

Ronaldo vertrok eind 2022 bij Manchester United en tekende na het Wereldkampioenschap in Qatar een contract bij Al-Nassr. In navolging van de Portugees verruilden de afgelopen tijd nog veel meer sterren het Europese continent voor een avontuur in Saudi-Arabië. Ronaldo is ondanks de aanwezigheid van onder meer Neymar, Karim Benzema en Riyad Mahrez nog altijd de grote ster. Zijn prestaties liegen er ook niet om. Waar hij vorig seizoen in zestien wedstrijden veertien keer scoorde in de Saudi Pro League, staat de teller in de huidige jaargang al op 22 treffers na twintig duels.

Maar denk niet dat Ronaldo overal in Saudi-Arabië geliefd is. Hij wordt vaak genoeg herinnerd aan de rivaliteit met Lionel Messi. Dat gebeurde ook op bezoek bij Al-Shabab. Ronaldo opende na 21 minuten de score uit een strafschop. De thuisploeg maakte nog voor het rustsignaal gelijk vanaf de stip, maar de bezoekers namen in de eerste minuut van de tweede helft andermaal de leiding. Al-Shabab gaf zich echter niet zomaar gewonnen en kwam halverwege het tweede bedrijf opnieuw op gelijke hoogte. Het duel stevende af op een gelijkspel, ware het niet dat Talisca met Al-Nassr met een treffer vlak voor tijd de volle buit bezorgde.

Ronaldo moest het de hele avond ontgelden bij het thuispubliek en reageerde na het laatste fluitsignaal de frustraties van zich af door een ‘obsceen gebaar’ te maken richting de tribunes. Hij deed niet enkel zijn hand achter zijn oor, maar maakte met zijn rechterhand een ‘masturbatiegebaar’ richting de thuisfans, door zijn hand heen en weer te bewegen voor zijn kruis. De Saoedische bond is een onderzoek gestart naar het gedrag van de Portugees. Al-Nassr bezet in de Saudi Pro League de tweede plaats. De achterstand op Al-Hilal is vier punten, al komt de koploper maandagmiddag nog in actie.