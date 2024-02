Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot voert meerdere wijzigingen door tegen Sparta

Feyenoord beleeft geen ideale aanloop richting de heenwedstrijd tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League. De Rotterdammers verzekerden zich woensdagavond weliswaar ten koste van AZ van een ticket voor de halve finales van de KNVB Beker, maar zagen ook Gernot Trauner en Quinten Timber geblesseerd uitvallen. Arne Slot moet voor het duel met Sparta van zondagavond dus flink puzzelen. De oefenmeester voert vermoedelijk drie wijzigingen door.

Je kunt gerust zeggen dat Feyenoord een enerverende start van het nieuwe kalenderjaar achter de rug heeft. De formatie van Slot was er na een toch wel teleurstellende eerste seizoenshelft alles aan gelegen om in 2024 goed uit de startblokken te schieten, maar liet in de eerste competitiewedstrijd tegen N.E.C. meteen punten liggen en kwam ook in de thuiswedstrijd tegen FC Twente niet verder dan een gelijkspel. Tussendoor won het wel van Vitesse en werd PSV uitgeschakeld in de KNVB Beker. Woensdagavond moest ook AZ eraan geloven.

Artikel gaat verder onder video

Maar op persoonlijk vlak kreeg Feyenoord een aantal klappen te verwerken. Justin Bijlow viel vorige week op bezoek bij AZ uit met een kuitblessure en is daardoor zo’n acht weken niet beschikbaar. In de bekerwedstrijd tegen de Alkmaarders moest Trauner zich al vroeg laten vervangen vanwege een hamstringblessure en in de slotfase kreeg Timber van dichtbij een bal tegen z’n hoofd geschoten, waardoor ook hij nog vóór het laatste fluitsignaal het veld moest verlaten. Slot wacht dus een flinke puzzel voor het duel met AS Roma van komende donderdag, maar eerst staat de stadsderby tegen Sparta op het programma.

Het Algemeen Dagblad verwacht liefst drie wijzigingen ten opzichte van het bekerduel met AZ. Timon Wellenreuther verdedigt uiteraard het doel. In de achterhoede neemt Thomas Beelen de plek in van Trauner. De zomeraankoop, overgekomen van PEC Zwolle, was tegen AZ ook al de vervanger van de Oostenrijker. Daardoor schuift Lutsharel Geertruida door naar de rechtsbackpositie. De achterhoede wordt gecompleteerd door Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld is Ramiz Zerrouki naar verwachting de vervanger van Timber. De Algerijns international wordt daar vergezeld door Mats Wieffer en Calvin Stengs.

De laatste mogelijke wijziging heeft plaats op de rechtsbuitenpositie. Daar koos Slot woensdagavond tegen AZ nog voor Bart Nieuwkoop, die de 2-0 voor zijn rekening nam, maar krijgt tegen Sparta Yankuba Minteh de voorkeur. Het zou voor hem zijn eerste basisplaats zijn sinds 7 december (thuis tegen FC Volendam). Minteh was in de eerste weken van 2024 met Gambia actief op de Afrika Cup. De voorhoede wordt gecompleteerd door Santiago Giménez en Igor Paixão.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Wieffer, Zerrouki; Minteh, Giménez, Paixão.